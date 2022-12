Kohus: töötaja lepingu lõpetamine vaktsineerimatuse tõttu on tühine

Tegemist on esimese jõustunud kohtuotsusega seoses vaktsineerimiskohustuse kehtestamise ja sellega seoses töösuhte lõpetamisega, teatas töötajat esindanud

Advokaadibüroo Pallo & Partnerid.

Samal teemal on käimas veel üle 20 endise kaitseväelase, üle 15 kiirabitöötaja ja üle 50 politseiniku töövaidlused.

Riigikohus tegi määruse, millega jättis kaitseväe kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata, neljapäeval. Määrusega jõustus Tartu ringkonnakohtu 1. juuli otsus.

Jõustunud ringkonnakohtu otsus näeb ette töötajale kolme kuu töötasu hüvitise maksmist. Kohus kinnitas ka, et tööandja ei saa nõuda ühepoolselt töötajalt vaktsineerimist, kui see pole poolte vahel olnud eelnev kokkulepe ja eeldus töökohustuste täitmiseks. Ringkonnakohus leidis, et äärmisel juhul saaks kõne alla tulla töö ümberkorraldamine ja seetõttu töötaja koondamine, kuid mitte vallandamine.

Advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff ütles, et nende kohtuotsuste valguses oleks mõistlik leida osapoolte vahel õigusrahu ning hoiduda edasistest suurtest menetluskuludest.

"Meil oleks võimalik ligikaudu 100 inimese vaidlused lõpetada tegelikult kompromissiga, kui lõpuks ometi soovitaks tunnistada, et sellised kohustusliku vaktsineerimise sisseseadmised polnud õigustatud ja leida õigusrahu ning läbi selle hoida ära kõik edasised kümnetesse tuhandetesse ulatuvad menetluskulud. Seni on kõik sel teemal vaielnud isikud saanud kohtus võidu – kõik kohtunikud üle Eesti ei saa ju eksida," lisas Reilik-Bakhoff.