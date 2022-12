Ukraina lubab invasiooni aastapäevaks esitada uue täiendatud rahuplaani

Ukraina diplomaadid teevad tööd, et laiendada ja täiendada Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski välja pakutud kümnest osast koosnevat rahuplaani, mis on kavas avaldada veebruaris Venemaa täieulatusliku invasiooni aastapäeva paiku.

Ukraina diplomaadid teevad praegu tööd, et laiendada Ukraina välja pakutud kümnest osast koosnevad rahuplaani, mille Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas videokõne kaudu G20 tippkohtumisel Balis 15. novembril.

Uus laiendatud rahuettepanek, mis täiendab algset kümnest osast koosnevat plaani, on kavas avaldada 24. veebruari kandis ehk sisuliselt Venemaa täieulatusliku invasiooni aastapäeval, kinnitasid The Wall Street Journalile Ukraina ja Euroopa diplomaadid.

Kremli esindaja Dmitri Peskov teatas reedel, et nad ei ole Ukraina rahu sõlmimise ettepanekust mitte midagi kuulnud, vahendas Interfax.

USA, Ukraina ja NATO ametiisikud kinnitasid lehele, et Ukraina läbirääkimiste positsiooni tugevus sõltub olukorrast lahinguväljal. Seega tahab Kiiev enne võimalikke kõnelusi saavutada edu lahingutandril.

Ettepaneku ettevalmistamine näitab lehe sõnul, kuidas nii Venemaa kui ka Ukraina positsioonid on kinnistumas enne sõjategevuse järjekordset ägenemist 2023. aastal.

Mitme Euroopa riigi diplomaadid kinnitasid The Wall Street Journalile, et nad on veendunud, et Venemaa plaanib vahemikus veebruarist aprillini uut suuremat pealetungi Ukrainas. Seetõttu pole Venemaa president Vladimir Putin enne tõsistest rahukõnelustest huvitatud, kui selle pealetungi tulemused on selged.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti Washingtonis, et ta arutas rahuettepanekut ka USA president Joe Bideniga. Samuti kinnitas Zelenski, et Ukraina vajab rohkem relvastust.

Ka Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi on hoiatanud, et Venemaa proovib uuel aastal uut pealetungi Ukraina vastu.

Allikate kinnitusel vahendati Vene presidendile Vladimir Putinile võimalikku Vene-Ukraina rahulepingu visandit enne G20 tippkohtumist Balil, kuid Venemaale ei pakkunud see huvi.

Zelenski kinnitas novembri alguses, et Ukraina on valmis kõnelusteks, kui Vene väed riigist lahkuvad. Kreml samas on korduvalt rõhutanud, et Venemaa pole nõus loobuma annekteeritud Ukraina aladest.