Zelenski: Ukraina on valmis kõnelusteks, kui Vene väed riigist lahkuvad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et Ukraina on valmis pidama Venemaaga rahukõnelusi, kuid ainult juhul kui Venemaa austab Ukraina territoriaalset terviklikkust, kompenseerib Kiievile sõjakahjud ning võtab vastutusele sõjakurjategijad.

Zelenski teatas esmaspäeva õhtul oma regulaarses videopöördumises, et igaüks, kes hoolib kliimast peab sama tõsiselt toetama Vene agressiooni lõpetamist, Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist ning seejärel tõsiseid rahukõnelusi.

Paralleel kliimasoojenemisega tulenes asjaolust, et Egiptuses toimub praegu kliimakonverents ning Zelenski saatis konverentsile esmaspäeval enda videoläkituse.

Zelenski remargid tulid peale seda kui ilmnes, et Ukraina suurtoetaja Ameerika Ühendriigid on eraviisiliselt soovitanud Ukraina juhtkonnal näidata oma valmisolekut rahuläbirääkimisteks Venemaaga, et selle abil hoida lääneriikide toetust Kiievile, kirjutas The Washington Post.

Zelenski rõhutas, et Ukraina eeltingimusteks on riigi territoriaalse terviklikkuse taastamine, sõjakahjude kompenseerimine ning kõikide sõjakurjategijate karistamine ning tagatised, et selline asi ei saaks enam korduda. Ukraina president rõhutas, et tegu on üsna mõistlike tingimustega.

USA ametiisikud on korduvalt korranud, et ainult Ukraina ise saab defineerida mis on nende jaoks vastuvõetav kokkulepe. Mitmed lääneriikide ametiisikud on väljendanud skepsist Vene presidendi Vladimir Putini valmiduse osas teha kokkulepe, mille raames Vene Vene väed lahkuksid okupeeritud aladelt, rõhutas The Wall Street Journal.

Venemaa ei soovi okupeeritud aladest loobuda

Sestsaadik kui Venemaa president Vladimir Putin väitis, et neli Ukraina oblastit on ametlikult Venemaa osad (kuigi Vene väed ei kontrollinud kogu territooriumi, mida enda omaks kuulutati), keelustas Zelenski kõnelused Putiniga.

Samal ajal on Putin väitnud, et Venemaa ei kavatse loobuda okupeeritud ja annekteeritud territooriumitest Ukrainas.

Venemaa asevälisminister Andrei Rudenko teatas teisipäeval, et Vene poole jaoks ei ole kõnelustel eeltingimusi ning nende jaoks on ainsaks eeltingimuseks Ukraina tahe pidada kõnelusi.

Ukraina on samas nõudnud enda kontrolli alla tagasi kõik okupeeritud alad ning nimetanud seda rahulepingu eeltingimuseks. See tähendab ka 2014. aastal okupeeritud Krimmi poolsaart ning Venemaa toetatud pseudoseparatistide alasid Donbassis, mis hiljuti enda külge annekteeriti.

Lääneriikide poliitikute hinnangul on eriti Krimmi poolsaare tagasinõudmine keeruline, kuna Putin peab seda eriti oluliseks.

Lõpuks dikteerib vabastatud alade ulatuse sõjaline olukord rindel, kinnitavad nii lääneriikide kui Ukraina ametiisikud.

Saksa mõttekoda: rahukõneluste eelduseks on Venemaa lüüasaamine

Itaalia lehes La Repubblica ilmus esmaspäeval lugu, milles väideti, et osade Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide poliitikute hinnangul eksisteerib peale Hersoni vabastamist võimalik läbirääkimisteaken Venemaaga. Lehes rõhutati, et sellisel juhul saaks Ukraina pidada kõnelusi jõupositsioonilt.

Saksa Rahvusvaheliste Suhete ning Julgeoleku Instituudi (SWP) analüüsi kohaselt on praeguses seisus kõnelused kahe vaenupoole vahel võimatud. Mõttekoda toob välja, et Zelenski pakkus alates 2019. aastast korduvalt Putinile võimalust üks-ühele kohtuda Donbassi külmutatud konflikti lahendamiseks.

Sarnase pakkumise tegi Zelenski ka Venemaa täieulatusliku invasiooni esimestel nädalatel.

4. oktoobril keelustas Zelenski kõnelused Putiniga. Sellised muutused poliitikas näitavad mõttekoja hinnangul kuidas valmidus kõnelusi pidada sõltub tugevalt sõjalisest olukorrast kahe riigi vahel ning laiemast poliitilisest kontekstist.

Kuniks Venemaa pole täielikult minetanud lootust võita sõjaliselt Ukrainat ei ole võimalust diplomaatiliseks lahenduses, mis tagaks Ukraina riikluse, iseseisvuse ning territoriaalse terviklikkuse, hindas SWP.