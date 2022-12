Mõttekoda: Hiina majandus ei ületa USA majandust enne 2036. aastat

Suurbritannia mõttekoja Centre for Economics and Business Research (CEBR) hinnangul ei pruugi Hiina majandus oma suuruselt ületada USA majandust enne 2036. aastat.

Mõttekoda prognoosis kaks aastat tagasi, et Hiina majandus möödub USA-st juba 2028. aastal. Kaubanduspinged lääneriikidega ja pandeemia pidurdavad aga Hiina majanduse arengut, vahendas The Times.

Hiina kompartei rakendas karmi koroonapoliitikat, kuid protestide tõttu hakkas Peking piiranguid leevendama. USA majandus on aga pandeemiast tingitud piirangutest juba taastunud. USA keskpank jätkab agressiivset rahapoliitikat, mis tõstab maailmaturul dollari väärtust.

CEBR prognoosis, et kui Hiina ründab Taiwani, siis lääneriigid kehtestavad karmid Pekingi-vastased sanktsioonid. Siis ei pruugi Hiina majandus kunagi USA majandusest mööduda.

Ajalehes Financial Times ilmunud analüütiku Ruchir Sharma arvamusloo kohaselt on võimalik, et hiinlased ei jõua majandustegevuse mahus USA-le kunagi järele.

"On tõenäoline, et maailma majandust tabab järgmisel aastal majanduslangus. See on tingitud intressimäärade tõusust. Keskpangad reageerisid kiirenevale inflatsioonile väga aeglaselt ning seetõttu karmistasid riigid väga järsult oma rahapoliitikat," ütles CEBR- tippjuht Kay Daniel Neufeld.

"Hea uudis on see, et inflatsioon peaks üsna varsti aeglustuma. Halb uudis on aga see, et paljudes riikides on selle saavutamiseks vaja majanduslangust," lisas Neufeld.