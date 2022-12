Veel üks sõda kritiseerinud Vene rikkur kukkus aknast alla ja sai surma

Antov oli võimupartei Ühtne Venemaa liige, ta oli ka multimiljonär. Väidetavalt sõitis ta Indiasse, et tähistada seal oma 66. sünnipäeva. Antov oli suure lihafirma asutaja.

Politseiametnik ütles India meediale, et Antov oli depressioonis, kuna hiljuti suri tema sõber. Tema sõber Vladimir Bidenov suri samas hotellis. Bidenovi surnukeha juurest leiti hulk tühjasid veinipudeleid, vahendas The Telegraph.

Juulis kritiseeris ta sotsiaalmeedias Venemaa raketirünnakuid Ukraina linnade pihta. Antov siiski vabandas kiiresti oma postituse pärast ja väitis, et kommentaari postitas mõni teine inimene. Antov väitis siis veel, et on presidendi toetaja ja patrioot.

Septembris kukkus aknast alla ja sai surma naftafirma Lukoil direktorite nõukogu esimees Ravil Maganov. Lukoili juhtkond kritiseeris varem Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.