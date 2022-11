Euroopa Parlament andis Pentus-Rosimannusele oma heakskiidu

Euroopa Parlamendis hääletas Pentus-Rosimannuse kandidatuuri poolt 447 saadikut, 98 oli vastu ning 87 jäi erapooletuks. Euroopa Parlamendil on 705 liiget.

Varem oli parlamendi eelarvekontrolli komisjon juba toetanud Pentus-Rosimannuse määramist, kus hääletustulemus oli 29 poolt, neli vastu ja kaks erapooletut.

Valitsus hääletas neljapäeval, 8. septembril tollase rahandusministri Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadiks nimetamise poolt ning juba reedel saadeti teavitus Brüsselisse ja järgmisel esmaspäeval esitati tema kandidatuur ka Euroopa Liidule menetlusprotsessi alustamiseks.

Pentus-Rosimannuse nimetamine kontrollikoja liikmekandidaadiks pälvis Eestis laialdast tähelepanu, kuna kriitikute väitel võis see minna vastuollu toimingupiirangu nõudega, sest otsust valmistasid ette talle allunud rahandusministeeriumi ametnikud. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, EKRE aseesimees Mart Helme esitas 18. oktoobril prokuratuurile kuriteokaebuse, kuid riigiprokuratuur leidis 28. oktoobril, et kriminaalmenetluse alustamiseks ei ole alust.

EL-i aluslepingu kohaselt nimetab iga liikmesriik Euroopa Kontrollikotta ühe liikme. Liikmed kinnitab ametisse EL-i Nõukogu, kes konsulteerib enne otsuse vormistamist Euroopa Parlamendiga. Kontrollikoja liikmed nimetatakse ametisse kuueks aastaks.

Pentus-Rosimannus (Reformierakond) vahetab sel kohal välja Juhan Partsi (Isamaa), kelle ametiaeg saab täis 31. detsembril.

Euroopa Kontrollikoja ülesandeks on jälgida Euroopa Liidu raha korrakohast kasutamist. Järelevalve tulemused esitatakse aastaaruannetes Euroopa Parlamendile, millel on seejärel õigus eelarve täitmisele oma heakskiit anda või mitte. Euroopa Kontrollikoda on üks seitsmest Euroopa Liidu institutsioonist.