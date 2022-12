Juba aasta väldanud KredExi ja EAS-i ühinemine saab joone alla uuel aastal

Pärast juriidilist ühinemist selle aasta alguses on EAS/KredEx töötanud ühe meeskonnana, sõnas Lugna.

"Meie eesmärk on olnud kogu aasta jooksul juhtida ühendamisprotsessi selliselt, et igapäevane töö klientidega püsiks jätkuvalt sama heal tasemel ja teenused ei saaks ühinemise protsessist kannatada. Aga mis seal salata, on olnud üks keerukas aasta. Aasta esimestel kuudel oli Covid-19, siis kogu Ukraina sõjaga seonduv ja siis omakorda majanduse jahenemine, aga meie inimesed ja ühendusmeeskond on kõigele vaatamata suurepäraselt hakkama saanud," rääkis Lugna ERR-ile.

Tema sõnul on EAS/Kredexil tänaseks olemas uus strateegia. "Samuti oleme kolinud kokku Tallinnas neljast asukohast inimesed ühte kohta ühele pinnale. Ühinemisega tulevad alati kaasa IT- ja tehniliste süsteemide ühendamised, samuti oleme alates augusti keskpaigast uue organisatsioonistruktuuriga teinud nii-öelda ettevalmistavaid tegevusi, et ühendamine kenasti lõpule viia. Järgmisesse aastasse jääbki pigem ühise kultuuri- ja väärtuskultuuriruumi juurutamine," lausus Lugna.

Lugna hinnangul on ühendasutuse peamisi eeliseid kasutajamugavus. "Paremini on EAS/KredExis selgelt see, et kuna meil on kaks suurt kliendidomeeni - ettevõtted ja koduomanikud -, siis oleme soovinud ettevõtetele pakkuda terviklikumat lahendust. Ei ole vajadust olnud klienti ühest asutusest teise suunata, vaid vastupidi, me oleme kliendihaldureid koolitanud selliselt, et nad suudaksid ettevõtetele pakkuda ühest kohast rohkem lahendusi," sõnas Lugna.

Kuna asutuste ühendamisega peaks kaasas käima ka ressursside kasutamise efektiivsus, siis raha kokkuhoidu on EAS/KredExile toonud kõige enam kontoripinna vähendamine.

"Üks asi, mis kindlasti on toonud meile ja on toomas meile kokkuhoidu, on ühele pinnale kolimine Tallinnas. Me olime varasemalt neljas eri asukohas ja nüüd alates novembri keskpaigast oleme Ülemistes ühel pinnal. Tänu kolimisele suutsime kokku hoida ligi 1000 ruutmeetrit kontoripinda ja see väljendub ka väiksemates halduskuludes järgmisel aastal, prognoosin, et see kokkuhoid võib olla vähemasti kuuekohaline number," selgitas Lugna.

Uuel aastal tahab EAS/KredEx tõmmata ühinemisele joone alla: aasta esimestel kuudel toimub brändivärskendus ja infokanalite uuendused. "Peale seda võiks küll öelda, et ühinemisega on ühel pool," märkis Lugna.

Uue aasta esimestel kuudel peaks selguma ka EAS/Kredexi uus nimi.

Valitsus otsustas Kredexi ja EASi liitmise 2021. aasta 29. aprillil ja see on osa riigireformi tegevuskavast. Ühendamise maksumus 2021. aastal oli 144 000 eurot. Kredexi ja EAS-i ühendamise eesmärkideks olid teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse jõulisem arendamine, paremate väärtuspakkumiste tegemine ning senisest terviklikumate ja tõhusamate teenuste pakkumine ettevõtetele.