Laevad vajavad Pärnu ja Liivi lahel juba jäälõhkuja abi

Kümneliikmelise meeskonnaga EVA-316 jõudis Pärnusse 16. detsembril. Kapten Armin Sirelpuu jutu järgi on viimased 15 aastat näidanud, et kolmandikul aastatest on Pärnu ja Liivi lahel jäälõhkujat vaja olnud juba detsembris, kümnel aastal on jäälõhkuja tulek jäänud uude aastasse.

Sel aastal on jää aga oluliselt teistsugune, justnagu oleks juba märts.

"Praegu oleme teenindanud 16 laeva, täna õhtul tuleb ka üks laev. Ja tööd on küll. Jääd on umbes üheksa miili Pärnu muulidest," rääkis Sirelpuu.

"Jää ongi sel aastal huvitav. Jää struktuur on selline nagu tavaliselt kevadel. Ta ei ole väga paks, on kuni 20 sentimeetrit. Aga ta on hästi sitke ja tavapäraselt on selline jää märtsi lõpus," selgitas ta.