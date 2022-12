Vargad viivad Tallinnas minema haruldasi kaevuluuke

30 aastat tagasi himustasid metallivargad kanalisatsioonikaevude luuke, et neid metalli kokkuostu müüa. Viimasel ajal on Tallinna kesklinnas taas hakanud luugid kaduma, aga nüüd viiakse ära ajaloolise väärtusega luuke.

Mõne nädala eest said Kalamaja muuseumi töötajad ehitajalt kõne, et end muuseumitöötajana tutvustanud mees viis ära tsaariajast pärit Gudkovi tehases tehtud kanalistasioonikaevu luugi. Viimasest teadaolevast Gudkovi luugist pidi museaal saama, ainult selle ära viimine tuli muuseumile üllatusena, sest ühtegi meest muuseumis ametis pole.

"See on umbes aastast 1900. Lisaks sellele, et ta meenutas vana Balti jaama, ta oli Eestis viimane Gudkovi luuk," rääkis luugiajaloolane Andres Siplane.

Eriline oli varastatud luuk oma kumera kuju poolest, sest tegu oli n-ö autode eelsest ajast ja munakiviteede jaoks mõeldud lahendusega. Luuk oli pärit ajast, mil praeguse Balti jaama ees oli muruplats, mida ümbritsesid puumajad.

Aastaid kanalisatsioonikaevu luuke uurinud Siplase sõnul olid Gudkovid Peterburis legendaarsed saunade pidajad. "Neil oli Vassili saarel liin nr 17, krunt nr 4 saunad ja esimest korda märgiti nende saunade olemasolu Napoleoni ajal ja viimane kord olevat saun töötanud 1960," selgitas Siplane.

Üks suguvõsa liikmetest asutas metallivalukoja, kus toodeti kanalisatsioonisüsteeme. Aleksei Aleksejevitš Gudkov oli 1917. aastal valgekaartlikus Loodearmees logistikaüksuses. "Käis Peterburi all ära koos eestlastega ja kui tüüfus oli, siis tema Kreenholmis nende Loodearmee sõdurite eest hoolitses," rääkis luugiajaloolane.

Rariteetse kaevuluugi kadumine tegi harrastusajaloolasele tuska. "See trauma oli suur. Siis läksid mõned nädalad mööda ja sündis väike jõuluime," sõnas Siplane. Nimelt kaevas ehitusplatsil töötanud kopp välja teise Gudkovi luugi, mille olemasolust polnud ühtegi viidet.

Leitud luuk viidi kiiresti muuseumi hoiule, sest viimasel ajal on kadunud kesklinnast mitu teist ajaloolise taustaga luuki. Näiteks on kadunud Suur- ja Väike-Patarei nurgal olnud 19. sajandi lõpust pärit Zavod Novi luuk, mis oli ainus omataoline Eestis.

Siplase sõnul pole tegu ilmselt metallivarastega, vaid ajaloohuvilistega, kes ilmselt üritavad neid maha müüa.

Siplane möönab, et oma osa luukide kadumises võib olla tema tehtud kanalisatsioonikaevu luukide tuuridel, mis on pannud inimesi neile tähelepanu pöörama. Luukde tutvustamist ta ei kahetse ja nende vargust peab ta paratamatuks. "Parem on, kui me jõudsime neist luukidest enne seda võimalikult palju rääkida," sõnas ta.

Uus Gudkovi luuk läheb pärast restaureerimist Tallinna linnamuuseumi kogusse, kus on juba ees Sakseni luuk.

Kalamaja muuseumi juhi Kristi Paatsi sõnul on kanalisatsioonikaevude luugid museaalina igati väärt talletamist. "Kes need on teinud, kust nad on tulnud, see on seotud kõik meie linnaruumiga. Täiesti eriline asi, millega tegeleda, mida uurida ja mille kaudu avada ajalugu," sõnas Paatsi.

Kõiki ajaloolisi luuke muuseum oma hoidlasse ei pane. Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimisel nägid arhitektid ette, et seal olnud kolm haruldast luuki tuuakse eraldi välja ning varustatakse ka infotahvliga.