Tulesurmade arv jätkas tänavu kasvutrendi

Sellel aastal on tulekahjudes hukkunud 48 inimest. Viimase kolme aasta võrdluses on just tänavu nõudnud tuli kõige rohkem inimelusid. Päästeameti sõnul on õnnetuste tekkimine seotud inimeste elukommetega.

2020. aastal hukkus tulekahjudes 36 inimest ja 2021. aastal 39 inimest.

Päästeameti kommunikatsioonijuhi Silver Kuusiku sõnul näitab tõusev hukkunute arv, et pidevast teavitustööst hoolimata on inimeste kodud endiselt tuleohtlikud. Jätkab Silver Kuusik.

"Kui me lahkame, mis need peamised põhjused on, miks inimesed tulekahjudes hukuvad, siis kõige rohkem on hukkunuid suitsetamise tõttu, teisel kohal on elektrist alguse saanud tulekahjud ja kolmandal kohal on küttesüsteemist," rääkis Kuusik.

Silver Kuusik lisas, et hukkunud on tihtilugu sarnaste tunnustega.

"Kui me vaatame lõppeva aasta tules hukkunu profiili, siis enamasti on see hukkunu üle 60 aasta vana, peaaegu kolmveerand hukkunutest on mehed ja üle poole neist on joobes või joobetunnustega. Väga tihti on tegemist elustiilist tuleneva probleemiga," lausus Kuusik.

Aastas teeb Päästeamet 22 000 kodukülastust, et kontrollida hoonete tuleohutust. Tartumaal asuva Tabivere päästekomando meeskonnavanem Kaido Veske ütles, et kuigi suitsuandurid on Eestis kohustuslikud olnud juba üle 10 aasta, pole neid siiani igasse koju paigaldatud.

"Paljudele tuleb siiamaani uudisena, et kas tõesti suitsuandur peab olema. Paljud inimesed teevad ka nii, et toas suitsetamiseks viivadki välja ja toovad tagasi. Aga siis seletad ikka ära, et see peab kogu aeg olema laes, et sina käid välja," rääkis Veske.

Veske sõnul on suitsuandurite puudumise taga ka inimeste vähesed teadmised tuleohutusest. Ta tõdeb, et teadlikkuse tõstmisele võiksid tähelepanu pöörata ka kohalikud omavalitsused.

Lisaks teadlikkusele, mõjutab suitsuandurite ostmist ka hind. Erinevates poodides jäävad suitsuandurite hinnad kümne kuni paarisaja euro vahemikku.

Ohutusettevõtte Tamrex kommunikatsiooni- ja personalijuht Diana Karmo lausus, et soodsama suitsuanduri kasuks otsustada ei tasu.

"Üldjuhul on nii, et kui asi on liiga soodne ja kui sa saad suitsuanduri viie euro eest, siis peaks punane tuluke peas minema tööle, et kuidas saab selline asi olla viis eurot. Ma soovitaks usaldada seda, et kui anduri eest küsitakse rohkem, siis ma ei tahaks uskuda, et meil on selliseid nahaalseid kaupmehi, kes müüvad väga halba asja ja küsivad selle eest väga kõrget hinda," ütles Karmo.

Päästeameti kommunikatsioonijuht Silver Kuusik paneb inimestele südamele, et ümbritsevale maailmale tasub rohkem tähelepanu pöörata, et kõikide kodud oleksid võimalikult tuleohutud.

"Siin tegelikult ongi üleskutse kõikidele lähedastele, kellel kuskil suguvõsas on probleeme mõnel inimesel. Märgake, hoolige ja võimalusel ulatage abikäsi ka, sest tihtilugu on märkamisest väga palju abi," sõnas Kuusik.