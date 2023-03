Eesti büroohoonetes on probleeme tuleohutusnõuete järgimisega

Kontrollkäigud näitavad, et Eestis täidetakse tuleohutusnõudeid vähe. Päästeamet ja erasektori spetsialistid kontrollisid eelmisel aastal suuremaid büroohooneid, mille käigus selgus, et kolmandik hoonetest ei vasta nõuetele.

Eelmisel aastal tehti tuleohutusülevaatus 446 büroohoones, millest puudusteta oli 90 ehk probleeme leiti 80 protsendis hoonetest.

"Sellest võib-olla pooltel on selliseid asju, kus tuleb ka teatud ehituslikke toiminguid juba teha, näiteks paigaldada tulekahju signalisatsioon, võib-olla tuletõkkeuksi ja siis ehitada võib-olla sektsioonid-asjad korda," selgitas Foruse ohutusvaldkonna juht Ahti Kuusk.

Mõnikord on lihtsalt tulekustuti või evakuatsioonivalgusti puudu. Levinud eksimus on ka tuleohutusseadmete kontrollimata jätmine. Kuuse sõnul võiks mõne seadme puhul kontrollikohustus olla harvem, sest on neid, mida hooldatakse kord kuus, kord kvartalis või kord aastas.

"Voolikukapp on ka üks tuleohutuspaigaldis, mida tuleb aastas ühe korra kontrollida," tõi Kuusk näite.

Tuleohutusseadmete paigaldamise ja hooldusega tegeleb näiteks ettevõte Firetek, mille juht Georg Kangur ütles, et olukord on veel kehvem kui päästeameti andmetest selgub.

"Tuleohutus on see valdkond, mis vilja ei kanna ning inimesed tihtipeale hoiavad selle pealt kokku. Ehk ehitatakse mingid uhked kontorid, kasutatakse kalleid materjale, aga tuleohutuse pealt üritatakse kokku hoida," tõdes Kangur.

Kuna tuleohutusspetsialiste Eestis napib, on Kanguri sõnul uute hoonete projekteerimisel tihti ka tuleohutusdokumendid valesti vormistatud.

Päästeamet ütleb aga, et aasta-aastalt on teadlikkus tuleohutuse vajalikkusest siiski kasvanud.

"Murelikuks pigem teeb see, et ka nendes ehitistes, kus me regulaarselt käime, me peame korduvalt tähelepanu juhtima puudustele," ütles päästeameti ohutusjärelevalve juhataja Tagne Tähe.

Päästeamet kontrollis haridus- ja hoolekandeasutusi, kus eelmisel aastal leiti puuduseid umbes 70 protsendis hoonetest. Erasektori abiga kontrollitakse tänavu tööstushooneid. Kes ülevaatuse tellima peavad, saavad päästeametilt selle kohta teate.