Horvaatia võttis kasutusele euro

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde ütles, et euroala on valmis võtma vastu uusi liikmeid senikaua, kuni selleks valmistutakse. Alates 1999. aastast on euroala kasvanud 11 liikmelt 20 liikmeni.

Kui seni välja jäänud liikmesmaad täidavad vajalikud nõuded ja soovivad liituda, võtab eurotsoon neid ka vastu, ütles Lagarde. See on ka Euroopa Liidu alusleppe peamine eesmärk, rõhutas ta.

Euroalaga liitumine on tõusnud päevakorda ka Rootsis, kus suurinvestor Christer Gardell kritiseeris hiljuti tugevalt Rootsi krooni ja teatas jõulude ajal, et pooldab Rootsi liitumist euroalaga.

Samuti ühineb Horvaatia Schengeni viisaruumiga. Schengeni ruumi riikide arv suureneb Horvaatia ühinemise tulemusel 27-ni.