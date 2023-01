Narva suurimaid tööandjaid andis töötajatele lisapuhkepäeva

Fortaco metallitehase väravad olid esmaspäeval suletud. Tehase juhtkonnal on töötajatega ammune kokkulepe, et kui 2. jaanuar langeb tööpäevale, pikendatakse pühi päeva võrra puhkuse arvelt.

"Kui 1. jaanuar langeb pühapäevale, siis peab minu arvates andma töötajatele täiendava puhkepäeva. Me saame aru, et kõik tahavad 1. jaanuaril puhata, sugulaste ja sõpradega kohtuda ning 2. jaanuaril tööle minna on küllaltki keeruline," ütles Fortaco juhatuse liige Larissa Šabunova.

600 töötajaga Fortaco, mis oma inimestel veel ühe päeva puhata laseb, on pigem erand. Narvas oli esmaspäeval tavaline tööpäev.

Hoopis teistmoodi on lood pühade ja puhkepäevadega Venemaal. Neil on seadus, et kui püha langeb puhkepäevale, saavad töötajad ühe vaba päeva juurde. Praegu on Venemaal aasta kõige pikemad pühad, uusaastapühad. Tööle lähevad venelased alles 9. jaanuaril.

"Eestis on liiga vähe puhkepäevi ja pühi võrreldes teiste Euroopa riikidega. Arvan, et oleks õiglane, kui neid lisataks, sest tegelikult töötavad päris paljud kahel tööl korraga. Pühade ajal saaks puhata, ilma et töötasu väheneks," lausus Narva elanik Svetlana.

"Kui töötasu säilib, siis oleks hea, kui saaksime pikad pühad," leidis Artjom.

Pühade ja tähtpäevade seadust on Eestis üritanud muuta sotsid, kuid nende algatatud eelnõu, mis puhkepäevale langenud riigipüha eest töötajale lisapäeva annaks, läbis mullu kevadel vaid esimese lugemise ja asi jäigi sinnapaika.