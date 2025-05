Fortaco avas Narva tööstuspargis uue tehase

Fortaco Estonial on juba Narvas enam kui 400 töötajaga tehas. Uute tellijate lisandumine nõudis ka tootmise laiendamist ja moderniseerimist. Kuid kuna kesklinnas selleks ruumi polnud, rajati uus tehas tööstusparki.

Laiendusele kulus 16 miljonit eurot. Kahe miljoni euroga toetas tootmisliinide soetamist Õiglase ülemineku fond. Tehase ehitamise otsus tehti 2023. aastal keset langust.

"Tegelikult on see väga hea aeg. Tegime otsuse, hakkasime investeerima, turg hakkas veidi langema, seega meil polnud seeriatootmisega põletavalt kiire ja me saime uuele tootmisliinile keskenduda. Praegu turg tõuseb, meil on tootmisliin

ja seadmed valmis ning oleme kasvuks valmis. Seepärast on langus

mõnikord abiks," ütles Fortaco Estonia peadirektor Larissa Šabunova.

Nõudluse kasvu täheldab ka teine Narva suurem metalliettevõte. HANZA Mechanics laienes Narva tööstusparki kaks aastat tagasi ja kaalub taas uue tehase ehitamist, kui vaid töötajaid leiduks.

"Meie tegelikult sooviks veel laiendada. See, et Eestis midagi ei toimu, ei tähenda, et mujal maailmas siin mäendus ei võtaks uusi sihte uutesse sügavustesse minna, logistika ja automatiseerimine, kõik see sektsioon väga areneb automaattõstukitega, virnastajatega. Ja igal pool maailmas inimesi ja kvalifitseeritud inimesi napib. Aga tööjõukonkurents on väga tugev Ida-Virumaal kõikide keevitajate, masintöötlejate, oma ala spetsialistide osas," lausus Hanza Mechanics Narva tehase juht Juhan Terasmaa.

Fortaco uues tehases töötab praegu 30 inimest. Aasta lõpuks peaks metallikonstruktsioone kolmes vahetuses valmistama 80 töötajat.