Rein Sikk: õpetus, kuidas Eesti tuhat korda paremaks teha

Kui teil on uue aasta lubadus veel lubamata, siis lubage nüüd ja kohe, et tunnustate aasta jooksul üht tubli inimest, soovitab Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.

Kas olete juba kuulnud aasta alguse ühendkoori, seda sajahäälset ja tusameelset? Niisiis: "Riigikogu on tohmaneid täis! Ja valitsuse omad, need on ju täiesti ogarad. Ja riigiametnikud, võta üks ja viska teist! Kas me sellist Eestit tahtsimegi?"

Mina küll ei tahtnud. Tahan pirina kuulamise asemel hoopis rääkida meist igaühe rollist, et elu oleks hoopis säravam. Et virin vaibuks, et väärt inimesed kiita saaksid, tublid teod tunnustuse leiaksid.

Koos uue aastaga on tegelikult alanud imeline iga-aastane tunnustuste jagamise aeg. Valitakse ja hüütakse välja küll aasta tegijaid, küll aasta tegusid mulluste tublide toimetamisete eest. Tublide välja valijate hulk on aukartustäratav. Näiteks Jõgeva linn ja Lions Club, Tartu linn ja Kadrina vald. Pimedate liit ja Pärnu linn. Põlva vald, Saue vald, Kiili vald, Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus, lisaks Ida-Viru maakond. Elva vald, Tori vald, Rapla maakond. Loomulikult pole see kõik.

Aasta tegudele-tegijatele lisanduvad aastate tegijad ehk elutööpreemiate saajad. Neid antakse näiteks välja Viimsi vallas, Kohila vallas, Rõuge vallas, Kihnu vallas, Jõelähtme vallas, Haljala vallas. Väljaandajate hulgas on kultuuriministeerium ja kultuurkapital, omavalitsusliidud, haridusministeerium, spordiliidud. Ja loomulikult pole seegi kõik.

Suurele auhinnasajule paneb punkti veebruaris avalikuks tehtav ordenikavaleride nimekiri. Ja kui lõpuks kõik välja valitavad ja välja hüütavad tublid teod ja tublid inimesed üle lugeda, jääb mulje, et Eesti ainult tublidusest koosnebki. Eesti lausa särab väärt inimeste ja väärt tegude valguses.

Aga siin on üks väike "aga" ka. Nimelt võib teinekord tublide nimekirju tuulates jääda mulje, et kogu aeg kipuvad kulda ja karda saama enam-vähem samad inimesed. Võib tunduda, et mõni valdkond on alaesindatud, mõne küla, mõne valla rahvas tähelepanuta jäänud. Mõni tubli, aga tagasihoidlik tegija ei hakka ega hakkagi silma, kuigi vääriks kiitust kindlasti.

"Veel enam nõudis nupukust tubliduse kirjeldamine, erilise välja toomine. Aga hakkama saadi."

Kuid just siin saabki suureks meist igaühe roll. Nimelt tublide märkamisel ja neist kuulutamisel. Eelneb ju enamiku auhindade jagamisele palve seada üles kandidaadid. Teatada tublidest, kirjutada nendest pisike tunnustav jutt. Tuua ära tunnustamise põhjused. Ja vahet pole, kas esitada tublisid valla auhinna saamiseks või riigi ordeni määramiseks. Tublide esitamine on tubli tegu kindlasti.

Tõtt öeldes on inimese kiitmiseks ettepaneku kirja panemine aga paras ponnistus. Hoopis raskem, kui hüüdmine, et nad on Toompeal kõik tohmanid ja Stenbockis suisa seniilsed. Mina panin Kadrina keskkoolis oma meediaõppurid õppetööna kiidukirju kirjutama, aasta tegijate ja tegude valimiseks ettepanekuid esitama. Nägin, et noortel oli piisavalt tegemist, et tublid üles leida. Veel enam nõudis nupukust tubliduse kirjeldamine, erilise välja toomine. Aga hakkama saadi.

Ja suur oli rõõm, kui mõni väljapakutu ka väljavalitute hulka jõudis. Tore tunne on ju teada, et mina aitasin kaasa teiste rõõmule. Olen ka ise püüdnud igal aastal mõne tubli inimese tunnustamiseks üles seada. Ja õhutan seda tegema ka teid.

Üks võimalus on veel. Ise auhindu jagada. Mu seinal on tähtsa tunnustusena aukiri, mille üks lihtne linnakodanik mulle lihtsalt andis. Mul on meeles tubli maavanem, kes käis ringi, kiidukirjade pakk pihus. Ja jagas neid tublidele, kes tavaliselt kiidukirja saajate hulka ei kuulu.

Kokkuvõtteks. Kui teil on uue aasta lubadus veel lubamata, siis lubage nüüd ja kohe, et tunnustate aasta jooksul üht tubli inimest. Või õhutate teisi teda tunnustama. Kindel on, et igast sellisest tunnustamisest muutub Eesti palju paremaks. Ja kui neid tunnustamisi ja tunnustatavaid tegusid tuleb tuhat, saame enesele tuhat korda parema Eesti. Ja just sellist Eestit me ju tahtsimegi.

