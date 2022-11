Siseminister kuulutas aasta kodanikuks Johanna-Maria Lehtme

Siseminister Lauri Läänemets andis 20. aasta kodaniku tiitli ning sellega kaasnenud rahalise auhinna ja Reti Saksa skulptuuri "Ühiskonna õis" Lehtmele üle lausudes, et tänavune aasta kodanik on pannud tuhanded Eesti inimesed tegutsema, olgu siis eesmärgiks raha kogumine kiirabiautode saatmiseks Ukrainasse või sõdurite talvevormide õmblemiseks.

Aasta kodaniku tiitli pälvib igal aastal üks isik silmapaistva panuse eest kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisse.

Lehtme märkis tänukõnes, et Slava Ukraini kogemus näitab, et tänavune aasta on Eesti inimesi kodanikena kasvatanud. Ühtlasi on ta saanud kinnituse, et iga ministeeriumi ja ettevõtte uksele võib koputada ja kui on üllas eesmärk, siis sind aidatakse.

Praegu kogub Slava Ukraini annetusi kampaania "Lootuse jõulud Ukrainas" raames eesmärgiga aidata tavalisi ukrainlasi, kes sõjast laastatud piirkondades kõige enam abi vajavad.

Eelmisel aastal kuulutas siseminister aasta kodanikuks Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professori Irja Lutsari. Varem on selle tunnustuse pälvinud Arkadi Popov, Riina Roose, Eva Truuverk, Rasmus Rask, Kristi Liiva, Helen Sildna, Ilma Adamson, Marju Kõivupuu, Krista Aru, Konstantin Vassiljev, Pieter Boerefijn, Erkki-Sven Tüür, Rainer Nõlvak, Lagle Parek, Andrus Veerpalu, perekond Adamson, Jüri Jaanson ja Lennart Meri.