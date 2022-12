Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna pälvis Viivi Luik

Rektor Toomas Asser ütles auhinda üle andes, et Viivi Luige loomingul on pika aja vältel olnud suur mõju Eesti inimeste enesetajule ja eneseusule.

"Tema looming on saavutanud laia kõlapinna ka Euroopa kultuuriruumis, levitades vabas maailmas teadmist Eestis valitsenud rõhuvatest oludest ja tutvustades ühe väikese rahva rikkalikku kultuuri. Luige loomingu tähendust eestlaste rahvusliku elujõu ennistamisel on võimatu üle hinnata," märkis Asser.

Rektor lisas veel, et Luige puhul on nauditav, kuidas ta oskas neil Eesti jaoks kõige raskematel aegadel rääkida rahvuse lugu selliselt, et tsensoreil ei olnud võimalik millestki kinni hakata. "Oma täpse ja selge sõnaga aitab Viivi Luik hoida inimlikke väärtusi esiplaanil ka praegustel muutlikel aegadel."

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustab Tartu Ülikool isikut, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust.

Tunnustuse juurde kuuluvad ka tekstiilikunstnik Anu Raua loodud vaip ja 50 raamatut Ilmamaa kirjastuse "Eesti mõtteloo" sarjast.

Tartu Ülikool on rahvusmõtte auhinda välja andnud 19 korda. Möödunud aastal pälvis selle helilooja Erkki-Sven Tüür.