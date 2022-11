Aasta isa tiitli pälvis Edvin Lips

Edvin Lipsul on neli last ja kaheksa lapselast. Lips on hinnatud muusikaõpetaja, töötanud orelitööstuses vilemeistrina ja alates 2008. aastast töötab Rakvere Muusikakoolis puhkpilliõpetajana, õpetades flööti, plokkflööti, oboed, klarnetit ja saksofoni.

Lips on muude auhindade kõrval koos perega kuulutatud 2021. aastal ka Lääne-Virumaa aasta muusikapereks.

Tänavu esitati aasta isa tiitlile üle 20 kandidaadi mitmetest piirkondadest üle Eesti. Aasta isa valimise eesmärk on tunnustada kõiki Eesti isasid ja pöörata tähelepanu perekonna väärtustamisele ühiskonnas.

Mullu valiti aasta isaks kahe lapse isa ja viie lapse vanaisa Ahto Vili.