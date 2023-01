Kristian Jaani: jalgpallurite foto kui näide Venemaa "pehmest jõust"

Ma ei tea, kas Eesti jalgpallurite foto "pehme jõu" tööriistana on kellegi suunatud ja teadlik tegevus või mitte, aga tean, et seda võib sellise tööriistana käsitleda, kirjutab Kristian Jaani.

Väljend "pehme jõud" ei tohiks Eestis kellelegi enam võõras olla ja seda just Venemaa lõhestamispoliitika kontekstis. Kaitsepolitseiamet on oma aastaraamatutes seda korduvalt välja toonud ja asetanud konkreetsete näidete konteksti (vt näiteks Kapo aastaraamat 2020/2021). Samuti on sellest kirjutanud mitmed julgeolekueksperdid ja diplomaadid. Pehmest jõust on kirjutanud Harri Tiido taustajutu "Venemaa ja "pehme jõud"".

Ehk siis ennetust on kõvasti tehtud ja meie inimeste teadlikkus peaks olema hea, aga paraku pole see veel piisavalt hea, nagu näitab Eesti endiste ja praeguste jalgpallikoondislaste poseerimise fotol koos Venemaa jalgpallikoondise peatreeneri Valeri Karpiniga. Ja kindlasti ei maksa olla naiivne ja arvata, et Venemaa on oma lõhestamispoliitika tööriistad ainult Ukrainale suunanud. Eesti on kindlasti jätkuvalt pildis, sealhulgas "pehme jõu" sihtmärgina.

"Pehme jõu" tööriistadena kasutamist spordis – ja seda ka Eesti kontekstis – on varasemalt käsitletud nii läbi VTB ühisliiga kui ka KHL jäähokiliiga. Globaalsemalt aga Venemaa korraldatud olümpiamängude ja jalgpalli maailmameistrivõistluste kontekstis.

Tahtsingi jõuda jalgpallini ning eelpool viidatud fotoni, mida viimastel päevadel Eestis ohtralt lahatud on. Ma ei tea, kas see koosviibimine või see foto "pehme jõu" tööriistana on kellegi suunatud ja teadlik tegevus või mitte, aga tean, et seda võib käsitleda sellise tööriistana ja see ei ole kuidagi hea.

FSB, GRU, Russki Mir tõenäoliselt hõõruvad käsi ja on rahul, et meil on selline foto levimas. Kui see oli teadlik tegevus, siis saavad nad ülemustele ette kanda, et õnnestus, ja kui ei olnud teadlik tegevus, siis saavad lihtsalt rahul olla, et mõnikord ei peagi ise midagi tegema, sest "pehme jõud" töötab niisamagi. Eesmärk on täidetud igal juhul.

Positiivne kindlasti see, et meie jalgpallilegendid ise on mõistnud, et see ei olnud kõige parem käik ja Konstantin Vassiljev, Andres Oper ja Sergei Zenjov esinesid vabandusega. Foto jääb muidugi paraku elama oma elu ja "vastasvõistkonnal" seeläbi olemas vahend lõhestustegevuseks. Ehk siis kokkuvõtvalt: ärme lase ennast ära kasutada.

PS Teisalt on juhtunu hea õppematerjal, mida kasutada sisekaitseakadeemia mõnes seminaris.