Harri Tiido: Venemaa ja "pehme jõud"

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa püüded leida oma varianti niinimetatud pehmest jõust. Vene välisluure olla avanud tumeveebis eraldi "vastuvõtutoa" välismaalastele, kes soovivad vihjeid esitada, märgib Tiido.

Venemaa võimude pürgimuste kohta kasutada enese huvides välisriikide elanikke on kirjutatud raamatuid, teadustöid ja arvutult artikleid eri väljaannetes. Ammendavat ülevaadet anda pole võimalik, kuid väike spikker sel teemal kulub ehk ära, nii-öelda meenutuseks.

Pika ajalooga tegevus

Laias laastus võib öelda, et Moskva püüab leida varianti niinimetatud pehmest jõust. Oma eeskujuga neil passiivselt kenitleda ei ole ilmselt võimalik. Majandusnäitajad, elatustase ja kodanike õiguste ning vabaduste olukord ei ole just kõige paremad. Järelikult tuleb leida proaktiivseid meetodeid.

Kui inimeste ja ühenduste tasandiga piirduda, siis võib tegevuse sihid jagada kaheks. Üks kogum oleks välisriikides elavad Venemaa kodanikud ja Vene või Nõukogude päritoluga venekeelsed inimesed. Need kuuluvad lahtrisse kaasmaalased.

Teine sihtrühm on Venemaasse ühel või teisel põhjusel soosivalt suhtuvad välisriikide kodanikud, nii-öelda "sõbrad". "Sõbrad" on jutumärkides, sest nii mõnelgi juhul on tegemist poliitilise või materiaalse huviga, mitte siira kiindumusega Venemaasse. Esimest rühma, kaasmaalasi, on nimetatud "Putini strateegiliseks varuks".

Tegelikult on välisriikidele suunatud tegevus Venemaal pika ajalooga.

Meenutagem kasvõi 1925. aastal asutatud Üleliidulist välismaaga kultuurisidemete arendamise ühingut. Aastal 1958 nimetati see ümber välismaaga Sõpruse- ja kultuurisidemete arendamise nõukogude ühingute liiduks. Pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist sai sellest kaheks aastaks Venemaa rahvusvahelise koostöö ja arengu agentuur ning seejärel Rahvusvahelise teadusliku ja kultuurilise koostöö Venemaa keskus ehk lühendatult Roszarubežtsentr.

Aastal 2008 tekkis praegu askeldav Rossotrudnitšestvo, mille ülipikka ametlikku nimetust ei hakka ette lugemagi. Hiljuti selle juhiks saanud Jevgeni Primakovi lapselaps ja nimekaim tahab muide sedagi nime muuta. Et vist halb maik külge jäänud.

Nagu kirjutab uurimissait Dossier ehk Toimik, on sellel Kremli "pehme jõu" keskusel esindused 134 riigis. Nende katuse all on koha leidnud paljud Venemaa eriteenistuste esindajad. Selle agentuuri eelarve oli mullu 9,5 miljardit rubla ehk umbes 105 miljonit eurot. Raha kulubki palju, sest tegevus on väga mitmekülgne.

Valitsuse juures on kaasmaalaste jaoks komisjon, duumas samuti, välisministeeriumis on selleks osakond, presidendi juures samuti osakond. Lisaks veel presidendi eriesindaja kaasmaalaste ühendustega koostöö tagamiseks.

Nii-öelda ühiskondlike ühenduste arv on aga peaaegu lõputu, igasugused fondid, keskused ja esindused, mis lisaks kaasmaalastele peavad silmas ka välismaalasi. Tuntuim on fond Russki Mir, mis on tegelikult riiklik moodustis, sest asutajad on välisministeerium ja teadusministeerium. Fondi kaudu rahastatakse rohkem kui 200 "vene keskust" 50 riigis.

Märkigem ka Tšetšeenia pealiku Ramzan Kadõrovi loodud kaasmaalaste agentuuri, mis peaks kontrollima tšetšeene välismaal. Kui nood hästi käituvad, siis võivad saada toetust, kui halvasti, siis ei pruugi nende eluke väga pikk olla.

Venemaa ja välismaa

Nüüd rohkem välismaalastele keskenduvate struktuuride juurde. Presidendi administratsioonis on välisriikidega kultuuri- ja regioonidevaheliste sidemete valitsus, mida veel mõni aeg tagasi juhtis välisluure kindral Vladimir Tšernov. Tema alluvad kureerisid Gruusia opositsiooni, tegelesid mõjuagentidega Armeenias ja Azerbaidžaanis ning osalesid Moldova presidendivalimiste eel Igor Dodoni kampaania tagamisel.

Kuna Dodonil läks aga kehvasti, siis olevat kindral Tšernov kinga saanud. Ohtlik värk see välismaal pehme jõu edendamine.

Eraldi teema on teadlastega tegelemine, nii vene päritolu teadlaste kontrolli alla saamine kui ka välisriikide kodanikest ajude Venemaale meelitamine või neilt uuringutulemuste kättesaamine. Seda tegevust on Putin isiklikult promonud.

"Nagu teada, kasutatakse meeleldi ka näitlejaid või muidu rahvale tuttavaid nimesid ja nägusid, kui need oma koduriigis mingil moel pettunud."

Tähelepanuta ei ole jäänud ka meediaühendused, meilgi on tuttavad RT ja Sputnik, kuid Kremlil on omad sõbralikud hääled välja kujunenud ka välisriikides nii teaduslikumat laadi üllitistes kui ka massimeedias. Nagu teada, kasutatakse meeleldi ka näitlejaid või muidu rahvale tuttavaid nimesid ja nägusid, kui need oma koduriigis mingil moel pettunud või lihtsalt lähevad meelituste liimile.

Eraldi seltskond on poliitilised ühendused. Lääne radikaalsete jõudude toetamine Moskva poolt on juba tuttav trikk. Paljudel juhtudel toimub aga Moskva agenda edendamine nii, et poliitikud ei pruugi arugi saada, kelle huvides nende ütelusi ja käitumist kasutatakse. Leidub piisavalt ka tegelasi, keda annab korraldada valimisvaatlejateks või ekspertideks rahvahääletuste või valimiste puhul.

Mullu suvel toodi näiteks erilennukiga Moskvasse ja veeti sealt laiali umbes 60 lääneriikide tegelast, keda nimetati Venemaa põhiseaduse muudatuste kohta korraldatud rahvahääletuse ekspertideks. Ei saa välistada, et sügisel võib samu tegelasi näha duuma valimistel. Kõik nende kulud - lennud, tipphotellid, söögid tipprestoranides jne - kattis Venemaa.

Kõik areneb, ka Moskva eriteenistused. Nüüd olla Vene välisluure avanud tumeveebis eraldi "vastuvõtutoa" välismaalastele, kes soovivad vihjeid esitada. Link sellele on luure koduleheküljel inglise keeles: "Report Information"

Viited lugemishuvilistele