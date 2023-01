Kell 20 "UV faktor": Nüganen, Levandi, Enden, Pavlov suhtest idanaabritega

Üks jalgpallurite õhtusöögil tehtud pilt on ajanud Eestis emotsioonid lakke. Kuidas peaksime ümber käima vanade tuttavatega Venemaalt, kellest ei pruugi teadagi, on nad ühes meiega või meie vastu? Selle nädala esmaspäeval ilmunud Eesti Päevalehe juhtkiri heitis ette, et Eestis valitseb moraalne peataolek, kuidas käituda putinistlike sõprade ja sugulastega. Millised kultuuri-, spordi- ja sõprussidemed peame katkestama ja milliseid hoidma? Kust läheb russofoobia piir?

Mida teeb sõda meie suhetega piiri taga, arutavad lavastaja Elmo Nüganen, treener Anna Levandi, endine korvpallur Heino Enden ja ettevõtja Vladimir Pavlov.

