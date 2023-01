Fotod: Marcel Johannes Kitsele anti üle aasta muusiku auhind

2013. aastal ETV saates "Klassikatähed" tuule tiibadesse saanud noorel muusikul on juba selja taga muljetavaldav karjäär. Ühtlasi on Kits üks noorimaid, kes on selle pika traditsiooniga auhinna pälvinud.

"See on meeletu au ja vastutus ja rõõm, need sõnad iseloomustavad hästi, mida ma tunnen. Aasta muusiku tiitel – see on Eestis muusikul üks suurimaid tunnustusi üldse. Kuidagi on elu mind hästi kohelnud, seega peab tänulik olema ja tööd edasi tegema," lausus Kits.