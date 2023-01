Allikmaa: Tallinna filmilinnaku ehitus läheb sel aastal lahti

Tallinnal on vahendid, et filmilinnak valmis teha, ja sel aastal läheb ehitus lahti, ütles kultuurkapitali juht Margus Allikmaa. Kultuurkapitali rahastatavate objektide nimekirjas on tema sõnul kõige ebaselgem Estonia juurdeehituse saatus.

Allikmaa rääkis "Vikerhommiku" saates, et kultuurkapitali rahastatavate kultuuriobjektide pingerida on määratud riigikogu otsusega, ja kuigi tehti seadusemuudatus, et nüüd tohib kultuurkapital rahastada kolme või isegi viit objekti korraga, peab kultuurkapital siiski arvestama pingereaga.

Tartu südalinna kultuurikeskus (SÜKU) on pingereas esimene objekt, kuid praegu pole isegi selge, kuhu see ehitatakse. "Kultuurkapital on Tartu linnaga lepingu sõlminud ja rahastamise kokku leppinud. Kõik summad, mis tuleb Tartule eraldada aastani 2031, on ilusti graafikusse pandud," ütles Allikmaa. "Lepingus on muidugi ka punktid, et kui SÜKUt ei tule, siis ega me ei rahasta. Suhtleme Tartuga kogu aeg ja on teada, mis seal toimub, aga mitte ükski kultuuriobjekt ei ole lihtsalt sündinud. Need on olnud kümme aastat läbi vaieldud ja ajaproovile vastu pidanud," rääkis Allikmaa.

Tallinna filmilinnakuga on parem seis. "Tallinnal on vahendid, et filmilinnak valmis teha, selle aasta eelarvesse on nad vahendid planeerinud ja sel aastal läheb ehitus lahti. Siis, kui kultuurkapital on kindel, et ta ei kahjusta kuidagi nimekirjas eelpool olevate objektide valmimist, saab alustada ka filmilinnaku tagantjärele rahastamist," ütles Allikmaa. "Oleme teinud prognoose ja kuna laekumine on hea, siis saame filmilinnakut rahastada mitte viie-kuue aasta pärast, vaid juba ülejärgmisel aastal. Kõik sõltub sellest, mis tempos liigub Estonia," sõnas Allikmaa.

"Estonia juurdeehitusest tean ma seda, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on moodustanud ekspertkogu, kes peaks jõudma arusaamani, kas Estoniale saab juurdeehitust teha. Ma loodan, et nende eesmärk on teha tööd selle nimel, et see juurdeehitus tuleks. Unistused linna serva uus maja ehitada - selleks on raha keeruline leida," rääkis Allikmaa.

Allikmaa rääkis veel, et kõige tõenäolisemalt valmivad Tallinna filmilinnak ja Rakvere Pärdi muusikamaja 2024. aasta lõpuks. "SÜKU liigub rahulikumas tempos, seal on ehituse alguseks 2027.-2028. aasta. Loodan, et ka Estoniaga saavad arutelud lõpuks mõistliku tulemuse," ütles ta.