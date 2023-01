Juudi kogukonda pahandab Kaalepi nimetamine integratsiooni sihtasutuse nõukogusse

Eesti Juudi Kogukonna juhatuse esimees Alla Jakobson kirjutas kultuuriminister Piret Hartmanile saadetud kirjas, et Juudi kogukonna jaoks on fondi tegevus, mis aitab säilitada rahvuslikku identiteeti ja tagada selle seost Eesti kultuuriga, Eesti riigi, kui mitmekesise ja paljurahvuselise riigi arengu jaoks väga oluline.

"Sellega seoses leiame, et avalikult oma rahvuslikke, sh ka antisemiitlikke vaateid väljendava isiku määramine nõukogusse ei ole sobilik, see ei vasta sihtasutuse eesmärkidele ning on meie ühiskonna jaoks vale signaal," leidis Jakobson.

Kultuuriminister Piret Hartman (SDE) kutsus integratsiooni sihtasutuse nõukogust tagasi Heidi Uustalu ja Andrus Tamme ning määras uuteks liikmeteks kolmeaastase tähtajaga Georg Männiku, Henri Kaselo ja Ruuben Kaalepi. Kultuuriministeerium on põhjendanud Kaalepi määramist nõukogusse sellega, et seal peaksid olema esindatud kõikide parlamendierakondade liikmed.

EKRE fraktsiooni liige Ruuben Kaalep on ise öelnud Postimehele, et tema missioon nõukogus on hoida eestlust.

"Viimase 30 aasta integratsiooniprogramm on olnud oma põhimõtetes eksiteel. Estofiilide ja eesti rahvuskultuuri austajate asemel on pigem kasvatatud ühe Euroopa riigi kodanikke, keskendudes küll demokraatlikele väärtustele, kuid ignoreerides tõsiasja, et Eesti riik on loodud eestlaste enesemääramisele," leiab Kaalep.

Eelmistel riigikogu valimistel Tartus EKRE nimekirja teisel positsioonil kandideerinud Ruuben Kaalep sel korral valimistel ei kandideeri.