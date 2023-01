Patsientidel võib viiruste hooajal olla keeruline perearstiga kontakti saada

Praegusel viiruste leviku perioodil on patsientidel keeruline saada ühendust oma perearstikeskustega, sest perearstide ja -õdede koormus on suur.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv tõdes, et praegu on perearstide kättesaamisega probleeme, sest viiruste hooaeg tabab kõiki – ka meditsiinitöötajaid. Inimesed, kes oma perearstikeskusega kontakti ei saa, pöörduvad selgituse saamiseks haigekassa poole.

"Keskmiselt on päevas umbes 20 kuni 60 sellesisulist pöördumist, mis meieni jõuavad," ütles Parv.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi selgitas, et patsiendil tasub nii helistada kui ka võtta ühendust e-maili teel.

"Siis võib inimene olla kindel, et sellest on märk maas ja ta ei pea kogu aeg nagu hull telefonis istuma ja proovima uuesti ja uuesti valida," ütles Vallikivi.

Telefonile vastamist korraldavad perearstikeskused vastavalt sellele, kui palju on inimesi tööl ja kui hõivatud on personal, sõnas Vallikvi.

Perearstkeskusega peab olema võimalik ühendust võtta kaheksa tundi päevas ja tervisekeskusega kümme tundi päevas.

"Perearstikeskusesse helistamise võimalus, mis ei sega arsti ja õe vastuvõttu, on juba perearsti ja haigekassa vahel sõlmitud lepingus kirjas," kinnitas Vallikivi.

Kui aga patsient ei saa perearsti või -õega pikema aja jooksul kontakti, siis aitab haigekassa.

"Neid juhtumeid on tegelikult vähe – üks, kaks, kolm juhtumit kuus, kus me oleme pidanud sekkuma. Nende juhtumitega tegeleb meil usaldusarst, kus me oleme võtnud ise perearstiga ühendust. Muidugi need põhjendused, selgitused on väga erinevad. Otseselt leppetrahvi me ei ole pidanud tegema," selgitas Maivi Parv.