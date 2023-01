Vare: Putin on praegu tervise pärast jälle punkrisse peitunud

See, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil on mingisugused tervisehädad, võib järeldada paljudest videotest, ja praegu on tal tervis jälle käest ära ning viidud ravimiseks avalikkuse silme alt ära, ütles "Ringvaates" Venemaa asjatundja Raivo Vare.

Spekulatsioonid Putini tervise üle tõusid taas päevakorda peale Ukraina sõjaväeluure ülema Kõrõlo Budanovi intervjuud, kus ta väitis, et neil on kindlad andmed, et Putin on juba pikka aega haige ning et tegu vähiga.

Vare sõnul on aja jooksul räägitud viiest erinevast diagnoosist, millest kolm on onkoloogilised, üks Parkinsoni tõbi ja üks skisoafektiivne häire.

"Ja on ka nähtav, et midagi toimub – neid pildiridasid on piisavalt palju, kus ta hoiab end lauaäärest kinni või lükkab end vastu seina ja hoiab kramplikult, ta ei suuda kätt liigutada seina küljest lahti, nagu Iraani presidendiga kohtudes. Nii et midagi tal häda on. Selles vanuses, midagi ei ole teha, eks neid haigusi ikka tuleb," lausus Vare.

Vare sõnul on oluline küsimus see, kas Putin sureb enne sõja lõppu, sest sellest võib sõltuda sõja käik. Kui Putin sureb, siis asub tema asemel võimvaakumit täitma tõenäoliselt mingisugune hunta, kus on kindlasti esindatud jõuametkonnad ja tõenäoliselt ka peaminister, kes Venemaa põhiseaduse järgi on presidendist järgmine ning tema asendaja, kui presidendiga peaks midagi juhtuma, lausus Vare.

Vare märkis, et praegu arvatakse, et meditsiin suudab Putinit veel päris kaua elus hoida.

"Praegu on ta jälle nii-öelda peitunud punkrisse, näha oli, et tal on tervis käest ära ja nüüd teda siis turgutatakse. /.../ Kahjuks ei ole selles suhtes mul kindlust (et Putin sureb enne kui sõda lõppeb) – tema ei saa seda kaotada ja ta üritab seda ühel või teisel viisil lõpetada endale soodsal viisil. Aga tänapäeva meditsiin teeb imesid ja kuidas see asi välja kukub, seda ei tea keegi," lausus ta.