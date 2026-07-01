Vare: Venemaa üritab raudteevedude keeluga suunata rohkem kaupa oma sadamatesse

Venemaa valitsuse otsuse taga läänesuunal raudteeveod peatada on nii poliitilised kui ka majanduslikud põhjused: näiteks soovitakse, et Kesk-Aasia riigid kasutaksid kaubatranspordiks rohkem Venemaa sadamaid, ütles ERR-ile transiidiekspert Raivo Vare.

Venemaa valitsus otsustas alates 1. juulist peatada ajutiselt inimeste, sõidukite, kaupade ja veoste liikumise mitmetes raudteepiiripunktides, mis asuvad Soome, Eesti ja Läti piiril. Eestis suunal peatati vedu Petseris ehk Eesti poolt vaadatuna läbi Koidula piiripunkti.

Tõenäoliselt on Venemaa valitsuse otsuse taga peatada rongiliiklus läänesuunal mitu põhjust, lausus Vare.

"Selle kaudu antakse ilmselgelt signaal. Kuna viimase ajani liikus nendel marsruutidel raudtee kaudu eelkõige see kaup, mis ei olnud sanktsioonide all või mis oli Kesk-Aasiale suunatud või Kesk-Aasiast tulev, siis see on nüüd selgelt soosiv meede Vene sadamate kasuks, sellepärast et kaup, mis ei ole sanktsioonide all, saab tulla Vene sadamatesse, Kesk-Aasia kaup samuti," lausus Vare.

Vare lisas, et Vene sadamates on peale Ukraina droonirünnakuid kõvasti koormus kukkunud.

Teiseks on otsuse taga tõenäoliselt probleemid Vene riiklikus raudteefirmas RZD, märkis ta.

"RZD-l on väga suur raha puudujääk. Nad on tohutus kahjumis, nad on kokku tõmmanud oma investeerimisprogrammi, nad on vähendanud kulusid ja nad on koondanud inimesi. Ja neil on muidugi diislikütuse probleem, sellepärast et need üle piiri veod on kõik diiselveduritega ja need on päris isukad (vedurid), need M62-d," lausus Vare.

"RZD võidab eelkõige kõige rohkem ja samas on see signaal, et meil polegi teid vaja siin teispool piiri," lisas ta.

Vare sõnul jääb siiski arusaamatuks, miks Venemaa valitsus sellise otsuse nii kiiresti jõustas.

"Mis mind valvsaks teeb, on see, et nad tegid seda üleöö: eile (teisipäeval – toim.) kirjutasid sellele määrusele alla, mis hakkas kehtima juba täna. Tavaliselt ikka natuke antakse aega, sellepärast et osa kaupadest on ju juba teel ja nende ümbersuunamine on väga kallis lõbu raudteel ja see rikub väga paljude tarnete plaane," lausus ta.

Kuivõrd läbi Valgevene pääseb ida poolt rongiga siiski Leetu, jääb Klaipeda siin piirkonnas ainsaks sadamaks, kus saab ümber tõsta kaupu, mis liiguvad ida poole. Sealt liiguvad läbi ka Venemaa ja Valgevene väetised, mille järele on praegu maailmas väga suur nõudlus, ütles Vare, lisades, et Venemaa on sunnitud Leedut soosivamalt kohtlema ka Kaliningradiga seotud transpordi tõttu.

Kesk-Aasia riikidele, kelle kaubad läbi Venemaa läände liiguvad, aga anti nüüd Venemaa polt signaal, et vedage oma kaupu läbi Venemaa sadamate, ütles Vare.

"Kesk-Aasia jaoks tähendab see nii impordi kui ka ekspordi mõttes kulude kasvu, sest Venemaal on hinnad kõigele lisaks tõusnud raudteevedudel ja üleüldse on Vene teenused kallid. Ja see tähendab seda, et konkreetsed ettevõtted, kes on selliste äriliinidega seotud, need kõik muidugi kannatavad. Ag mitte ainult Kesk-Aasias, ka siinpool piiri näiteks, kes tegelesid Kesk-Aasia suunaga," lausus Vare.