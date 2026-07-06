Eksperdid: Ukraina toetamine tuleb NATO tippkohtumisel kindlasti jutuks

Teisipäeval algav NATO tippkohtumine Ankaras toimub Süüria ja Ukraina sõja ning USA vägede Euroopas vähendamise ähvarduse taustal. Ukrainaga seoses on plaanis USA presidendi Donald Trumpi kohtumine Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Eksperdid ütlevad, et Ukraina abi tuleb kindlasti jutuks.

Mida Ankarast oodata pole – et NATO organisatsioonina Ukrainat toetama asub, ütleb julgeolekuekspert Raivo Vare. Ukraina toetamine tuleb aga kindlasti jutuks – nii rahaliselt kui sõjaliselt. Kuid riigid pole selles ühel meelel. Ukrainlased vajavad ja saavad lääne abi, kuid lääs tundub neile sõja kõrval nagu Alice'i imedemaa.

"On olemas paralleelreaalsus – rahuprotsessid, NATO tippkohtumised. Meie elame päris reaalsuses, kus käib sõda ja tuleb täita päris ülesandeid," ütles New Geopolitics Research Network analüütik Mihailo Zamus.

"Kui Ukraina laseb Shahedid alla, siis rakette Vene ballistiliste rakettide vastu praegu ei jätku. Näiteks selline tõsiasi – tänases rünnakus Kiievile tabasid kahjuks kõik 29 ballistilist raketti. Ühtegi ei õnnestunud hävitada. Miks? Õhutõrjerakette ei olnud," lausus Ukraina politoloog Vladimir Fesenko.

Siis muidugi koosneb NATO seltskond Trumpi-kuulajatest. Trumpi-lausujaid NATO-s pole. Võibolla väljaspool allianssi siiski mõni leidub?

"Zelenskil on kokku lepitud Trumpiga kohtumine NATO tippkohtumise raames. Mis sellele järgneb, millega Witkoff siis väidetavasti peaks sõitma Moskvasse – millega ta sõidab, mis instruktsioonid ta saab. Igal juhul viimased väljaütlemised, mis on tulnud Trumpilt ja mis on tulnud (USA asepresidendilt) Vance'ilt, on olnud suhteliselt positiivselt laetud Ukraina suhtes ja Ukraina võimekuse suhtes sõda edukalt pidada, kuigi selle loogikaga, et tehke nüüd see rahu kiiresti ära," lausus Vare.

Kindlasti tuleb jutuks viis protsenti kaitsekulutustele sisemajanduse kogutoodangust nagu varemgi. Ja siis veeretatakse kuluaarijutte, millest üht-teist tilgub avalikkuse ette pärast kohtumise lõppemist.

"See võimaldab ehitada teatud koalitsioone, võimaldab survestada kedagi, keda vaja. See on täpselt see, mida Trump armastab. Seda me kindlasti seal näeme," ütles Vare.

NATO idatiiva huvi on, et USA väed kohal oleks. Poola võiks olla meie jaoks lakmuspaber.

"Poola üldine suhete süsteem USA-ga on väga vastuoluline. Me teame ka seda, et Trumpi suhtumine Poola presidenti Nawrockisse on olnud soosiv. Ta on lubanud sinna toetust. Ja ma isegi arvan, et see võib juhtuda, et see toetus tuleb," lausus Vare.

Vare ei usu, et kogu Ameerika vägi Euroopast lahkub. Mis juhtub Läänemere ääres, keegi ennustada ei võta. Vare lisas, et USA kaitseministri vägede vähendamise ulatuslik plaan heakskiitu ei leidnud.

"See uudis, mis tuli üsna hiljuti, et kaitseminister (Pete) Hegseth esitas Valgele Majale suure väljaviimise plaani Ida- ja Kesk-Euroopast ja Lääne-Euroopast, siis see plaan ju läbi ei läinud ja Valge Maja pani sellele risti peale, nii et järelikult mingid protsessid seal sees toimuvad," ütles Vare.