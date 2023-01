Ettevõtja: oleme ohtliku väetise Muuga sadamast ära viinud

Vene ettevõte sanktsioonide alla langenud väetise ostnud Balti põllumajandusfirma Scandagra on lämmastikväetise Muuga sadamast ära vedanud. Ettevõtte juhi sõnul on suurem osa väetisest ka maha müüdud.

"Kogu väetise, mille pidime ära vedama, oleme praeguseks ära vedanud," sõnas Scandagra tegevjuht Margus Venelaine ERR-ile. "Kogus oli ligi 10 000 tonni lämmastikväetist," lisas ettevõtja.

Venelaine sõnul on väetis Balti turul juba ka maha müüdud. "See on põllumeestele väga vajalik toode," ütles Venelaine.

Muugal DBT terminalis eelmisest aastast seisnud väetis kuulus Vene keemiaettevõttele Acron. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet jälgis pidevalt, et suur kogus väetist ei muutuks plahvatusohtlikuks.

Kuna väetise omanik oli sanktsioneeritud Vene ettevõte, kes ei tohtinud Eestis oma kaupa müüa, pidid ametkonnad otsima lahendust, kuidas väetist teisaldada nii, et see Euroopa Liidu reeglitega vastuollu ei läheks.

Lõpuks leiti lahendus tänu seadusepügalale, millega Euroopa Liit võimaldab sanktsioonide aluse vara võõrandamisel erandit, et vältida või ennetada keskkonnaohtu või inimeste elule ja tervisele ohtlikke olukordi. Muugal paiknenud ammoniaakväetis oli aga potentsiaalselt plahvatusohtlik.