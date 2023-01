Reinsalu: ei ole infot, et gaasitrassi plahvatus oleks olnud diversioon

Välisminister Urmas Reinsalu ütles laupäeval, et seni puudub info, et reedel Leedus toimunud gaasitrassi plahvatuse oleks põhjustanud diversioon.

"Olin seoses Leedu gaasitrassi plahvatusega ühenduses Leedu välisministriga.

Infot selle kohta, et tegemist oleks olnud diversiooniga, ei ole ning pole ilmnenud ka sellele viitavaid asjaolusid," teatas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et uurimine käib ja selgus plahvatuse põhjuse kohta peaks varsti tulema.

Reinsalu lisas, et gaasivarustus Lätti on taastatud, trassi enda vigastuste taastamine on aga reaalne päevade jooksul.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles samuti, et Leedu gaasitoru plahvatuse puhul pole praegu põhjust sabotaaži kahtlustada, kuigi täpse põhjuse selgitab välja uurimine.

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles reedel, et gaasitoru plahvatus Leedus varustuskindlust Eestis ei mõjuta.

Reedel plahvatas Leedus Pasvalyse piirkonnas kella 16 paiku gaasitoru. Plahvatus toimus gaasitoru osas, millega tarnitakse gaasi Põhja-Leetu ja Lätti.