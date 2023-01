Leedus plahvatas gaasitoru

Reedel plahvatas Leedus gaasitoru. Kohaliku küla elanikud on evakueeritud. Plahvatuse tagajärjed likvideeritakse ettevõtte tegevjuhi sõnul paari päeva jooksul. Gaasiühendus Lätiga taastatakse lähitundidel.

Reedel plahvatas Leedus Pasvalise piirkonnas kella 16 paiku gaasitoru. Toru plahvatas Vienkiemiu külas Joniškelise tänaval, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Politsei teatel põleb gaasitoru lahtise leegiga ligi 50 meetri kõrguselt.

Sündmuskohale saabunud LRT ajakirjaniku sõnul on põlengut näha vähemalt 17 kilomeetri kaugusel plahvatuskohast.

Sündmuskohal töötab tuletõrje ja kolm politseibrigaadi.

Vienkiemiu küla elanikud on evakueeritud. Esialgsetel andmetel keegi plahvatuse tõttu viga saanud ei ole. Gaasitoru asub külast 500-700 meetri kaugusel.

Gaasitoru plahvatus Leedus Autor/allikas: LRT

Pasvalise linnapea Gintautas Gegužinskas sõnul ei ole plahvatuse tekkimise põhjus veel selge, kuid kohalike elanike sõnul tehti plahvatuse koha lähistel reedel mingisugused remonttöid.

Linnapea kinnitusel peab gaas ära põlema, kuna teisiti ei saa põlengu tagajärgi likvideerida.

Kohaliku asula gaasitarned plahvatuse tõttu ei katke, kuna plahvatas kõrgsurveline gaasitoru, kuid asula gaas pärineb teises gaasitorust, mis on madalama survega.

Kella seitsmeks õhtul oli põleng lokaliseeritud ja kontrolli all.

Amber Grid tegevjuht: plahvatuse tagajärjed likvideeritakse paari päeva jooksul

Gaasitoru haldava ettevõte Amber Grid tegevjuht Nemunas Biknius kinnitas LRT-le, et esialgsetel andmetel ei saanud kellegi vara plahvatuses kahjustada ning kohalikke elanikke intsident ei ohusta.

Biknius selgitas, et plahvatus toimus kohas, kus on maa sees kaks paralleelset gaasitoru. Üks neist torudest sai plahvatuses kahjustada ja teine on funktsionaalne.

Leek plahvatuskohas on Bikniuse sõnul märgatavalt vähenenud ning peale intsidenti gaasitoru suleti, kinnitas kohapeale läinud Biknius. Tegevjuht möönis, et plahvatuse tõttu katkesid ajutiselt gaasi tarned Lätile. Need tarned peaksid aga lähitundidel taastuma.

Gaasitoru remonttööd peaksid juba laupäeval algama ning kogu plahvatuses kahjustada saanud gaasitoru osa saab korda lähipäevil.

Eleringi teatel plahvatus Leedus Eesti gaasitarneid ei ohusta. Eesti gaas tuleb Läti gaasihoidlast.

Uudis on täiendamisel.