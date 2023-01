Eestimaine toidukaup jääb kõrge hinna tõttu ostukorvist üha enam välja

Poelettidel on eestimaine toodang oma varasemat hiilgust kaotanud, sest välismaised alternatiivid on kuni poole võrra odavamad.

"Inimesed eelistavad praegu kategooriate soodsamaid tooteid, need tooted on selgelt müügitõusus. Kahjuks tihtipeale paljudes tootegruppides ei ole see kõige odavam toode just eestimaine toode, vaid mõnes muus riigis toodetud. Ja sealt võib ka tulla see mõju, et eestimaiseid tooteid ostetakse siis mõnevõrra vähem," selgitas Rimi ostujuht Talis Raak.

Kuna toidu tootmine on samuti kallinenud ja klient hinnaga kaasa ei tule, on paljud kohalikud ettevõtted sunnitud oma ärimudelit muutma.

"Piima puhul välisnõudlus on suur. See piimatootja, kes tegi ise aasta tagasi veel juustu, ütleb, et Eesti tarbija seda juustu nii kõrge hinnaga ei suuda osta, et tal on kasumlikum see piim toorpiimana ära müüja," rääkis Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kalle Hamburg.

Samuti on oodata, et mitmed mahetootjad lähevad peatselt tavatootmisele üle.

Paremini läheb Eesti kaubal talupoodides ja turul. Ometigi on olukord kauplejate sõnul niru, sest uusi kliente juurde ei tule. Näiteks Taluturul hoiavad nina vee peal püsikliendid, kes moodustavad 70-80 protsenti kõigist ostjatest.

"Püsiklient on kõige olulisem. See, kelle peale sa saad loota, kellega sa arvestad, kellele sa kaupa tellid, keda sa tead, kuidas ja mida ta ostab," selgitas Taluturu tegevjuht Merle Vall.

Ka Balti jaama turult ostavad kliendid eestimaist kraami kõrge hinna kiuste.

"Munad on läinud kalliks. /.../ Aga parema meelega ikka võtad Eesti muna," ütles Ulvi.

"Ma ei ole vaadanud praegu hinda. Ilmselt on ikka kallimaks läinud. /.../ Ilmselt kuskilt näpistab vähemaks, aga sööma ikka peab ju," sõnas Ingmar.