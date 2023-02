Piimatoodete hinnalangus võib kauplustesse jõuda aprillis

Toorpiima kokkuostu hind maailmaturul on viimastel kuudel langenud ning kevadise tipuga võrreldes on hind kolmandiku võrra madalam. Kauplustes võivad piimatooted odavamaks muutuda ilmselt aprillist.

Piimasektoris toimuv, kus veel sügisel oli toorpiima kokkuostuhind tavatult kõrgel, ent on nüüd aina langemas, on suuresti mõjutatud nõudluse vähenemisest.

"Me jõudsime toorpiima hindadega nii Eestis, Baltikumis kui ka Euroopas tasemele, kus nõudlus hakkas kukkuma. See tähendab seda, et tarbija ei olnud nõus enam ostma, laod hakkasid kuhjuma, see viis kergetele hinnakorrektsioonidele juba eelneval aastal," selgitas Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov.

Jõgevamaal tegutsev osaühing Viraito toodab päevas keskmiselt 15 tonni piima. Langev kokkuostuhind teeb tegutsemise keeruliseks.

"Piima kokkuostu hind on langevas trendis. Kuuldavasti kukub hind 400 euroni tonni peale. Ei ole ostujõudu. Statistika järgi on ostujõud Eesti omaturul vähenenud 20 protsenti ja hakkab raskeks minema," ütles Viraito juhatuse liige Riho Kens.

Kuigi piima hind on tipust tublisti alla tulnud, ei ole kauplustes suurt hinnalangust toimunud.

"Kindlasti tarbija jaoks, me näeme, et teises - kolmandas kvartalis ikkagi hinnad ka koduturul mõnevõrra korrigeerumas on. Meile piimatöösturina on tähtis leida see tasakaal, kus tarbija tarbib, jaekett teenib, piimatööstur on elus ja piimatootja ka on elus. Praegu see tasakaalu leidmise protsess on pooleli," rääkis Solovjov.

Toidupoes võib odavnenud piimatoodet näha pärast maailmaturu hinna stabiliseerumist paarikuulise nihkega ehk tõenäoliselt alates aprillist.

"Me ise näeme, et me oleme hinna kõrge taseme platool. Oleme ootusärevad ka, millised tulevikuhinnad hakkavad olema. Me päris selliseid hindu nagu paar aastat tagasi enam ei hakka nägema. Aga seal on mänguruumi, ma arvan, mitmekümne protsendi ulatuses," rääkis Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.