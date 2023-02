Inimesed ostavad rohkem allahinnatud toitu

Kiiresti kasvanud toiduhinnad on pannud inimesi ostma rohkem allahinnatud viimase säilimiskuupäevaga tooteid. Teisalt on kasvanud ka allahinnatud toodete hulk, sest kallimad toidukaubad jäävad pikemaks ajaks letile seisma.

Kollased allahindlussildid kiiresti riknevate toodete peal aitavad inimestel hinnatõusurallis rahakotis leevendust leida.

Suuremad jaeketid ütlevad, et viimase kuupäevaga toidukaupade müük on märgatavalt tõusnud.

"Selgelt on näha, et kui me võrdleme 2022. ja 2023. aasta jaanuari numbreid, siis soodushinnaga ostetud toodete arv on 24 protsenti kasvanud. Siin kindlasti mängib mõju, et värsketes toodetes hinnatõus on olnud suurem, seal tarbimine ja nõudlus on vähenenud ja see tekitab teatud ülejääki," selgitas Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Selveris on viimase säilimiskuupäevaga toodete ostmine aastaga kasvanud 15 protsenti. Nagu ka Prismas, valitakse seal hoolikamalt, mida ja kui palju lettidele panna.

"Kui ühes külmaletis on liiga palju allahinnatud tooteid, mis on sama kuupäevaga, siis see pigem viitab sellele, et kaupluse köögipooles on mõned protsessid lõpuni korraldamata või on tehtud mingisugune viga tellimises," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Coopi teatel on nende kauplustes selliseid allahinnatud tooteid küll vähe, kuid aeguvad valmis- ja lihatooted kaovad letilt kiiresti.

"Kui me näeme (allahinnatud toodete) kappi siin, siis üle poole läheb sellest kindlasti ära. Sinna jäävad üksikud tooted, mida on kohe võib-olla raskem tarbida. Näiteks täna praegu on kohvikoor, kuna seda on suurem kogus, jääb sellest tõenäoliselt midagi, mis läheb edasi," selgitas Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla.

Kuigi jaekettide sõnul on ka kliendi suhtumine viimase säilimiskuupäevaga toodete ostmisse paranenud, mõjutab tarbimist eelkõige kallinenud toit.

"Näeme, et kliendid on väga huvitatud nendest. Kindlasti ajastus annab siin oma panuse. Umbes 70 protsenti nendest toodetest, millel on oranž hinnakleebis küljes ja allahindlus, on atraktiivne, ostetakse ära," ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.