Muinsuskaitseameti peadirektoriks saab Marilin Mihkelson

Uus peadirektor alustab tööd 1. märtsil, tema ametiaeg on viis aastat.

Marilin Mihkelson ütles, et muinsuskaitseameti juhtimine on suur vastutus ja pidevalt muutuvas maailmas ka väga põnev väljakutse.

"Pärandi hoidmine ja säilitamine meie kõigi hüvanguks nüüd ning tulevikus on kohustus, millesse ei saa kergekäeliselt suhtuda ega mööda vaadata. Usun, et parimat kliendikogemust pakub avatud ja lahendustele suunatud motiveeritud inimestega organisatsioon, neile teemadele soovin ka oma fookuse suunata," sõnas Mihkelson.

Marilin Mihkelson on maksu- ja tolliameti juriidilist osakonda juhtinud 2013. aastast. Enne seda on ta olnud ameti peajurist ning rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik, samuti on ta töötanud advokaadibüroos LAWIN, Swedbankis, justiitsministeeriumis ning Tallinna linnakohtus.

Ta on olnud kultuuriministeeriumi haldusalasse kuulunud sihtasutuse NO99 nõukogu liige.

Mihkelson on õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuris, tal on kõrgharidus õigusteaduses ning ta on läbinud avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton V.

Muinsuskaitseamet on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti pärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest. Peadirektor juhib ameti tööd ja vastutab selle strateegilise juhtimise, osapoolte kaasamise ning majandustegevuse eest.

Ameti uue juhi leidmiseks korraldas avaliku konkursi riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus.