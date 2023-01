Telia sulgeb oma 3G-võrgu, Tele2-l ja Elisal läheb veel paar aastat

Kui Telia hakkab oma 3G-võrku sulgema tänavu veebruarist ja jõuab sellega lõpule aasta lõpuks, Tele2 ja Elisa sulgevad oma 3G-võrgu lähiaastatel. Omajagu segadust on Telia klientide seas tekitanud see, millised telefonid kasutuks muutuvad.

Telia teatas esmaspäeval, et hakkab alates veebruari lõpust maakondade kaupa sulgema oma 3G-võrku. Veebruaris-märtsis suletakse võrk Lääne-, Pärnu- ja Raplamaal; aprillis-mais Harjumaal ja Tallinnas ning sulgemine viiakse lõpule novembri lõpuks, kui 3G kaob Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal.

3G-võrgu sulgemine puudutab otseselt neid, kel on vaid 2G/3G-võrgus toimivad mobiiltelefonid ehk telefonid, millel puudub VoLTE tugi ja millega ei saa helistada 4G-võrgus.

"Suuremat osa Telia klientidest 3G-võrgu sulgemine ei puuduta, kuna paljud kasutavad juba praegu telefone, mis toetavad VoLTE teenust ehk mobiilset kõnesidet 4G-võrgus. Kõiki neid kliente, keda 3G sulgemine otsesemalt puudutab ehk kes täna veel VoLTE toega seadmeid ei kasuta, informeerime personaalselt SMS-i teel," ütles ERR-ile Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Millised eri tootjate mobiiltelefonide mudelid 3G-võrgu kadumisega enamjaolt kasutuks muutuvad, on Neudorfi sõnul keeruline öelda ning praegu täpset nimekirja anda ei saa.

Samas on sotsiaalmeedias levimas nimekiri, mille allikas on väidetavalt just Telia. Sealt leiab näiteks uusi iPhone`i mudeleid. Neudorfi sõnul on tegu telefonidega, mis pole toodetud meie regiooni jaoks.

"Kõnealuse nimekirja puhul peab arvestama sellega, et sinna on kantud ka paljud sellised telefonimudelid, sealhulgas Apple'i, Samsungi, OnePlusi, Xiaomi ja teiste omad, mis pole toodetud meie regiooni jaoks. Nimekirjast võib leida näiteks Põhja-Ameerika regiooni jaoks mõeldud iPhone'e, mis on USA-st ostetud, kuid mida kasutatakse Eestis. Sellisel juhul ei pruugi telefon toetada Telia pakutavat VoLTE teenust," lausus ta.

Neudorfi sõnul on oluline soetada oma telefon riigist, kus seda ka reaalselt kasutama hakatakse. "Näiteks Telia testib kõiki enda kaubavalikusse kuuluvaid telefone enne, kui neid klientidele müüma hakatakse. Nii saame olla kindlad, et meie poolt pakutavad seadmed suudavad toetada kõiki meie teenuseid, mobiilivõrgu parameetreid, VoLTE teenust," ütles ta.

2G-võrk jääb alles

Samas on Telial endiselt alles 2G-võrk, mis tähendab, et 3G/2G telefonide omanikud saavad seda kasutada.

"Peale 3G-võrgu sulgemist ei muutu enamik telefone, mis suudavad toimida nii 2G- kui 3G-võrgus, hoobilt kasutuks – Telia 2G-võrk toimib edasi ja teenindab ka mobiilset kõnesidet edasi. Küll on meie eesmärk julgustada kliente võtma kasutusele just VoLTE ehk 4G kõneside toega telefone, mitte tegema sammu tagasi 2G suunas," ütles Neudorf.

3G-võrgu kadumine ei puuduta vaid telefone. Neudorfi sõnul tasuks klientidel igaks juhul üle kontrollida, kas nende kasutuses on ka näiteks vanemaid netipulki või tahvelarvuteid, mis 4G tehnoloogiat ei toeta.

Praegu liigub 99 protsenti kogu Telia teenindatavast mobiilse andmeside mahust 4G- ja 5G-võrgus. Kõigist mobiilikõnedest tehakse 4G-võrgus ligemale 70 protsenti.

Tele2 ja Elisa 3G-võrk püsib veel paar aastat

Ka Tele2 plaanib 3G-võrgu sulgemist, kuid see toimub kõige varem aastal 2025, ütles Tele2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri.

"Soovime, et üleminek toimuks klientidele märkamatult ning hoolitseme ka selle eest, et kõik vajalikud ning kriitilised teenused oleksid ka edaspidi kõigile kättesaadavad," lausus ta.

Tele2 klientidest kasutab telefone, millel on 2G/3G tugi, kuid pole 4G tuge, umbes viiendik, ütles Sarri.

Ka Elisa kavandab 3G võrgu sulgemist lähiaastatel ja tuleb aasta esimeses pooles välja konkreetsema ajakavaga.

"Tegemist on tänaseks ülalpidamise ja kasutuse efektiivsuse poolt ühe kulukama tehnoloogiaga ning 3G võrgus kasutatav riistvara, sagedusressurss kui ka pakutavad põhiteenused liiguvad tulevikus jõudsalt 4G ja 5G tehnoloogia kasutusse," ütles ERR-ile Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Sarnaselt Teliaga jääb ka Elisas kõneside jaoks 2G võrk lähitulevikus avatuksd ja kõik kliendid, kes oma vanema seadmega ainult helistavad, saavad neid Elisa võrgus rahuliku südamega edasi kasutada, lisas Polli.