X!

Lubatud kiire telefoninumbri operaatori vahetus võib venida viiele päevale

Eesti
Naine telefoniga rääkimas
Naine telefoniga rääkimas Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Eesti

Justiitsministeerium teatas aasta alguses, et telefoninumbri operaatori muutmine võiks võtta aega 15 minutit, ent hiljem langetati seda tööpäeva peale. Tele2 sõnul võiks eelnõu põhjal selleks aga kuluda kuni viis päeva ning see on nende hinnangul konkurentsi kahjustav.

Justiits- ja digiministeerium teatas jaanuaris, et plaanib teha mobiilioperaatori vahetamise senisega võrreldes kiiremaks, et vähendada letialuseid pakkumisi. Siis teatas ministeerium, et numbri viimine teise operaatori juurde peaks edaspidi võtma vaid 15 minutit.

Aprillis selgus aga, et see plaan ei teostu ning uuendatud eelnõu võimaldab numbri üle viia ühe tööpäevaga. Selle põhjenduseks toodi laialt levinud petuskeemid ja laiemalt inimeste turvalisusega seotud küsimused.

Kolmapäeval saatis Tele2 aga ministeeriumile kirja, milles kritiseerib eelnõus tehtud muudatusi.

"Kurb on tõdeda, et võrreldes 2026. aasta alguses jagatud eelnõuga on käesoleva eelnõuga astutud samm tagasi kaasaegse ning tarbijate huvidele vastava numbri teisaldamise osas ning 15 minuti portimise asemel võib uues eelnõus kirjeldatud portimine venida ligemale poole nädala pikkuseks," leidis Tele2 juhatuse liige Taivo Kendla kirjas.

Näitena toob ta võimaliku juhtumi, kui klient soovib numbrit vahetada peale kella 17 reedel. Kuna eelnõus kasutatakse läbivalt töötundi, siis hakatakse numbri ülekandmisega tegelema alles esmaspäeva hommikul ning uues ettevõttes aktiveeruks number alles teisipäeva öösel kell 3.

Seega võiks nii numbrikandele kuluda kokku viis päeva.

Teised turuosalised rõhuvad ohutusele ning näevad probleemi mujal

Telia ühendusteenuste osakonna juht Evelin Neerot sõnas ERR-ile, et numbriliikuvus on toimiva konkurentsi loomulik osa ning Eesti sideturul juba praegu hästi toimiv praktika.

"Me ei ole põhimõtteliselt kiirema protsessi vastu, kuid leiame, et kliendile peaks jääma vähemalt mõistlik aeg oma otsuse kaalumiseks. Praktikas näeme sageli olukordi, kus väga kiire ülemineku puhul võivad kahe silma vahele jääda olemasolevad kohustused või teenusega seotud tingimused," selgitas Neerot.

Samas on Neeroti sõnul oluline kaalukauss ka turvalisus, sest telefoninumber on paljude inimeste jaoks seotud panganduse ja erinevate digiteenustega.

"Liigne kiirustamine võib suurendada eksimuste, segaduse või ka kuritarvitamise riski, eriti olukorras, kus küberpettused muutuvad järjest professionaalsemaks," ütles Neerot.

Ka Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann kinnitas ERR-ile, et Eestis on sideturul konkurents tihe ning tema sõnul ei ole klientide suurim mure olnud teenuspakkuja vahetamise kiirus, vaid pigem turvalisus.

"Petturid võivad kasutada väljapetetud Smart-ID või muid autentimisandmeid selleks, et viia telefoninumber teise operaatori juurde ning võtta üle inimese sõnumid, kõned ja kaheastmelise autentimisega seotud kontod," sõnas Ploomann ning lisas, et sellised skeemid on juba kasutusel.

Skeemi kriitilisus seisneb Ploomanni sõnul asjaolus, et ohver jääb ilma elutähtsast teenusest ning kui saab probleemile pihta, ei ole tal enam abi saamiseks vastavate asutustega kontakteeruda võimalik.

Peale ERR-il kommentaarisoovi saatis Elisa samuti justiitsministeeriumile kirja. Lisaks ülalmainitule toodi seal veel esile ebamõistlikult kiiret teenuspakkuja reageerimisaega ning võimalust, et agressiivsele turundusele allunud kliendile ei jää järelemõtlemiseks piisavalt aega.

Pakosta tahab kiirema muutmisega edasi liikuda

Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul ei toetanud siseministeerium kiiremat numbriliikuvust, sest see vajas nende hinnangul riskianalüüsi.

"Me kõik oleme seda meelt, et petturitele lisaaknaid ei tohi tekkida, ehkki operaatori vahetus ei anna petturile ju ühtegi PIN- ega PUK-koodi iseenesest juurde. Kindlasti on plaan liikuda ka 15 minutiga edasi," sõnas Pakosta ERR-ile.

Kui varasemas eelnõus piisas numbri ülekandmiseks kliendi soovist ja senise operaatori kinnitusest, siis nüüd peab ülemineku kinnitama ka vastuvõttev operaator, kel selleks samuti aega üks töötund.

"See on vajalik, et vältida olukordi, kus inimene võib olla langenud pettuse ohvriks ja numbri liikumise algatab hoopis pettur. Selle aja jooksul peaks vastuvõttev operaator ka oma klienti jõudma teavitada, et sa algatasid liikumise. Kui klient seda tegelikult ei teinud, siis ta saab protsessile pidurit tõmmata," selgitas Pakosta.

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:46

Väliseesti mälu-uurija Endel Tulvingu pärand jõudis Tartu Ülikooli

15:31

Le Pen võib valimisvõidu korral vetostada brittide võimaliku naasmise EL-i

15:31

Hiiumaa opositsioon esitas vallavanemale umbusaldusavalduse

15:25

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

15:20

Lubatud kiire telefoninumbri operaatori vahetus võib venida viiele päevale

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

15:00

Koalitsioonipoliitikud vahetasid superandmebaasi teemal teravusi

14:50

President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

13:01

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

21.05

Sõja 1548. päev: Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

08:11

Economist: Euroopal on salaplaan NATO asendamiseks

21.05

NATO tippjuht: alternatiivi Palantiri tehnoloogiale praegu ei ole

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

ilmateade

loe: sport

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

14:43

Guardiola lahkubki Cityst, Carrick jätkab Unitedi peatreenerina

13:58

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

12:58

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

loe: kultuur

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

loe: eeter

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

12:02

Pesakastiekspert: see töö aitab end muust maailmast korraks välja lülitada

10:42

Eestis avastati viie kuuga 360 uut rinnavähijuhtumit

10:29

Kristiina Ehin: loominguline koostöö oma abikaasaga on mulle olnud raske ka

Raadiouudised

12:40

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

12:40

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

12:20

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

10:50

USA president Donald Trump saadab Poola 5000 sõdurit

10:50

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

10:50

Huvirühmade mure: riigi plaan liita tervishoid ja sotsiaalabi on läbi mõtlemata

09:25

Raadiouudised (22.05.2026 09:00:00)

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo