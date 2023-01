Armeenia president: püüame seoses Venemaa sõjaga Ukrainas olla tasakaalustatud

"Ma pean ütlema, et umbes 500 000 armeenlast elab Ukrainas. Eri hinnanguil elab Venemaal vähemalt kaks miljonit armeenlast. See tegur mängib ka rolli

meie sammude juures," rääkis Hatšaturjan.

"Me üritame säilitada tasakaalustatud positsiooni, kasutades oma võimalusi olukorra haldamiseks. On selge, et neid võimalusi meil eriti ei ole. Selge on ka, et sõjal on otsene negatiivne mõju meie piirkonna olukorrale. Osa Aserbaidžaani praegusest tegevusest on võimalikuks saanud ainult selle sõja tõttu," lisas ta.