Amazon koondab üle 18 000 töötaja

USA suurkorporatsioon Amazon koondab üle 18 000 inimese, mis on suurim ühekordne töötajaskonna vähendamine ettevõtte ajaloos. Bloombergi hinnangul on see märk majandustegevuse jahtumisest tehnoloogiasektoris.

Suurkoondamisest teatas kolmapäeval ettevõtte tegevjuht Andy Jassy.

Koondamised algasid ettevõttes juba eelmisel aastal ning varem hinnati, et need mõjutavad 10 000 inimest. Enamus koondamisi on Amazoni jaemüügi äris ning inimressursside haldamise vallas ehk koondatakse näiteks värbamisspetsialiste.

Jassy kinnitas, et Amazon ka varem ebakindlaid majandusolusid üle elanud ja teeb seda ka edaspidi. Ettevõtte tegevjuhi sõnul tagavad need muutused, et Amazon saab võtta eesmärgiks pikaajalised kasvuvõimalused.

Kuigi Amazon on varem tunnistanud, et nad palkasid koroonapandeemia ajal liiga palju inimesi, on muutunud majandusolud ettevõtte majanduskeskkonna keerulisemaks muutnud. Kolmapäeval teatas ka Salesforce, et koondab 10 protsenti oma tööjõust ja vähendab oma kinnisvaraportfelli suurust. Suurkoondamise teate peale tõusid Amazoni aktsiad börsil kaks protsenti.

Bloomberg toob esile, et kuigi Amazoni suurkoondamine on tehnoloogiasektori suurim, siis on ettevõttel ka lihtsalt väga suur töötajaskond võrrelduna California Silicon Valley tehnoloogiaettevõtetega. Septembri lõpu seisuga oli Amazonil 1,5 miljonit töötajat.