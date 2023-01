Juturobot ChatGPT sai Whartoni ärikooli eksamil hindeks B

Tehisintellekti tööriist ChatGPT läbis hiljutise teadusartikli kohaselt Whartoni ärikooli eksami tegevjuhtimise (Operations Management) kursusel. Professor Christian Terwieschi artikli kohaselt suutis programm edukalt tuletada infot juhtumiuuringute pealt ning operatsioonide haldamise teemal olid juturoboti vastused suurepärased.

Samas ei suutnud programm mõista kõrgema raskusastmaga matemaatilisi probleeme ning samuti ei suutnud juturobot vastata keerulisematele küsimustele.

Samas kirjeldati artiklis, et juturobot suudab väga edukalt oma vastust muuta sobivate vihjete abil. Kui juturobot oleks olnud eksamit teinud inimene, siis ta oleks saanud hindeks kas B või B-.

Terwieschi sõnul on sellistel tulemustel ulatuslikud tagajärjed ärijuhtumise haridusele, kuna tuleb üle vaadata kuidas tulevikus teha eksameid ja muuta õppekavasid, mille fookuses oleks koostöö tehisintellekti ja inimese vahel. Samuti võimaldab juturobot simuleerida päriselulisi olukord, kus peab otsuseid tegema. Samuti peaks inimestele enam õpetama rohkem loovat probleemide lahendamist. Lõpuks arvab professor, et ChatGPT abil saaks tõsta ka õpetamise tootlikkust.

ChatGPT (chat pre-trained transformer) on loodud OpenAI poolt ning on mõeldud simuleerima inimsuhtluse sarnaseid vestluseid. OpenAI teatel saab dialoogiaknas teha järelpäringuid ja esitada juturobotile jätkuküsimusi, seada väärad eeldused kahtluse alla ja keelduda ebasobivatest päringutest.

Juturobotile ligipääsemiseks võib igaüks endale OpenAI kodulehel konto teha. ChatGPT mõistab ka eestikeelseid päringuid. Nagu allolevas väljundtekstis on näha, siis on tegemist võimeka programmiga, mis võib siiski kohati stiili- jm vigu teha (kuvatõmmises sõna "väljakickimisega" teises vastuses).

Juturobotile ChatGPT esitatud küsimused 23. jaanuaril Autor/allikas: kuvatõmmis/chat.openai.com/chat

Juturoboti kasutamise populaarsus on viimasel ajal tohutult kasvanud. The Hill juhtis tähelepanu, et ChatGPT suur levik on pannud mitmed koolid muretsema, kuna selle abil saavad õpilased kirjutada esseesid ja vastata keerulistele küsimustele infoga, mis on internetist kergesti leitavad.

Seetõttu keelas New Yorgi linna haridusosakond ChatGPT kasutamise avalikes koolivõrkudes ja seadmetes, kuna kardetakse, et juturoboti kasutamine langetab antava hariduse kvaliteeti.

Neid samu küsimusi on võimalik küsida ka juturobotilt endalt. Allolev kuvatõmmis näitab jätkuküsimusi eespool olevatele küsimustele.