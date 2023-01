Eesti ja Venemaa saadavad vastastikku suursaadikud välja

Venemaa välisministeerium teatas, et Eesti suursaadik Margus Laidre peab hiljemalt 7. veeburariks Venemaalt lahkuma.

Välisministeeriumi teates seisab, et viimastel aastatel on Eesti riigi juhtkond meelega hävitanud suhteid Venemaaga. Viimane samm suhete murendamises on teate järgi Eesti hiljutine ebasõbralik otsus drastiliselt vähendada Vene saatkonna suurust Tallinnas. Vastusena otsustas Venemaa vähendada diplomaatilisi suhteid ajutise asjuri tasemele mõlemas riigis.

Indrek Kiisler sai telefonile meie välisministri Urmas Reinsalu.