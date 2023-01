Riigil ja Eesti Energial on universaalelektri teemal jätkuvalt erimeelsusi

Esmaspäeval arutas riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon elektri universaalteenusega seotud küsimusi. Istungile oli kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan (Isamaa), konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee, MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht Raili Kärmas, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja riigikontrolör Janar Holm.

Järvani sõnul on praegu 330 000 universaalteenusega liitunud tavaklienti ja nendele parema hinna pakkumiseks on kavas universaalteenust reguleerivat seadust ümber teha. "Tänu sulale ja tuulele on jaanuaris elektri hind börsil olnud soodsam kui Narvas toodetud elektri omahind ja universaalteenus. Oleme MKM-is töötanud välja eelnõu, et kui börsihind jääb alla põlevkivist toodetud elektri hinnale, siis minnakse üle börsihinnale, kui põlevkivist toodetud elektrihind on soodsam, siis ei maksa tarbija rohkem," sõnas Järvan.

"Tahame tekitada universaalteenuse hinnast ja börsihinnast hübriidpaketi," ütles Järvan.

Sutter kostis, et kui energiaga on üks samm reguleeritud ja teine turupõhine, siis neid ei saa kokku panna. "Kui teha müüjatele kohustusi mingitel tingimustel elektrit müüa, peab olema selge, et hinnavahe kompenseeritakse. Põlevkivielektrijaamad kuuluvad Enefit Powerile, ja Enefit Power on saanud kahjumit, universaalteenuse hinna teemaline debatt on kestnud väga kaua ja me pole hinnaga tulemuseni jõudnud. Oleme konkurentisametile fakte esitanud, aga praegu on universaalteenuse hind ikka ajutine," rääkis Sutter.

Turuhinna muutustest see hind paraku ei sõltu, märkis Sutter. "Ühiskonnana tahame, et Eesti investeeriks võrku rohkem, aga elektrilevi lõpetas 13 miljonilise kahjumiga. Kui elektritootja majanduslikku toimetulekut nõrgestatakse, siis see pole varsti enam jätkusuutlik," ütles ta.

Järvani sõnul kavandatav seadusemuudatus siiski Enefit Powerit ei puutu.

Konkurentsiametiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee märkis Sutterile vastuseks, et Sutter teab, et hinnaküsimus on jäänud toppama selle taha, et amet on pikalt oodanud Enefit Powerilt infot. "Kui ettevõtja annaks infot kohe ja korrektselt, siis saaksime tegutseda varem. Me liigume tavapärases graafikus, aga aeg on kulunud info ootamisele," sõnas Pärn-Lee.

"Menetlus käib ja oleme pidanud mitu korda selgitama Enefit Powerile, miks me seda infot soovime. Meil on vaja kolme kõige efektiivema ploki kulusid teada, et hinda kehtestada," lisas konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja Külli Haab.

Järvan rõhutas, et kui universaalteenuse hind on 154 eurot megavatt tunni eest, siis kõik kolm kuud oli hind börsil sellest olulisem kallim. "Vaid jaanuaris olid börsihinnad odavamad. Kodanikud on võitnud universaalteenusega 15 miljonit eurot. Universaalteenuse eesmärk oli ka kindlustunde tekitamine, ja börsil oli juhuslik hind. Lisaks kindlustunde pakkumisele, aga pakkusime ka oluliselt odavamat hinda," sõnas Järvan.

Sõna saanud vee-ettevõtjate liidu tegevjuht Raili Kärmas ütles, et nende mure on selles, et universaalteenusele üleminek on neile keeruline, sest nad peavad elektritarnija riigihankega valima. "Kui universaalteenust ümber tehakse, siis tuleks arvestada ka elutähtsate teenuste pakkujatega, sest meil on vaja, et hind oleks stabiilne. Meie hind on konkurentsiameti järelevalve all, ja meil on fikseeritud hinna vajadus suur, sest elektrihind moodustab meie kuludest 50 protsenti," sõnas Kärmas.

Konkurentsiameti sõnul pole universaalteenusele ülemineku lihtsustamine oluline ainult vee-ettevõtjatele, vaid ka teistele ettevõtjatele. "Tuleb leida lahend riigihankekohuslastele, nagu vee-ettevõtted," sõnas Pärn-Lee.

Pärn-Lee sõnul on nad universaalteenuse hinna aruteludesse kaasanud ka majaväliseid eksperte, aga ta ei tea, kas menetlus võtab kaks nädalat või kaks kuud. "Tulukuse teemast seda saan öelda, et Enefit Poweri tulukuse soov oli ülemäära kõrge. Mis puudutab tulukust, siis oleme nüüd üksteisele lähenemas. Mis puudutab tootmismahte, siis tootjal on kohustus hoida oma seadmed töökorras. Universaalteenuse hind on kuludel põhinev pluss mõistlik tulukus. Meie soov on kehtestada veel madalam hind kui praegune universaalteenuse hind, aga arutelud Enefitiga veel käivad," rääkis Pärn-Lee. Ta nentis, et sellest, et Enefit Power teeb kahjumit, on ta kuulnud, aga pole näinud ühtegi paberit.

Järvan rääkis, et seaduseelnõud ette valmistades on MKM ka erasektori elektrimüüjatega suhelnud. "Nad ütlesid, et suudaksid Eesti Energia elektrimüügipakkumisele kvaliteedi mõistes järgi tulla, sest tarbijale on uus süsteem igal juhul parem, kui praegune universaalteenus," sõnas Järvan.

Sutter ei mõistnud, miks peab riik "turgu solkima, kui turg pakub paremaid lahendusi, kui reguleeritud elekter". "Meie pikaajalised paketid toetavad rohelise elektri tootmist ja roheline elekter aitaks pikas perspektiivis elektri hinda alla tooma. Fikseeritud hind pikaajaliselt ei tee elektritingimusi kuidagi soodsamaks," sõnas Sutter.

Järvan märkis omakorda, et riik solgib turgu, kui läheb riigi rahaga rajama tuuleparke, sest eraettevõtjad teevad seda nagunii. Sutter sõnas Järvanile vastates, et Enefit Green on nii börsiettevõte kui üldse olla saab. "Ta töötab turureeglite alusel ja on raskes konkurentsiolukorras olnud edukas. Kui riik otsustab oma osalise seal realiseerida, siis ostab selle tõenäoliselt üks Eesti naabritest, kus kohaliku elektritootja suuromanik on vastav riik," ütles Sutter.

MKM loodab universaalteenuse seaduse muudatuse eelnõu valmis saada veel selle riigikogu koosseisu ajal.