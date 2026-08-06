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Tallinn ei hakka Ingliranna vee puhastamiseks kanalisatsiooni ümber ehitama

Eesti
Inglirand Tallinnas.
Inglirand Tallinnas. Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus ei plaani Russalka mälestusmärgi taga asuva Ingliranna vee puhastamiseks sademeveekanalisatsiooni ümberehitamist, aga üritab leida ebaseaduslikke reoveeühendusi, et seeläbi sademevee kvaliteeti parandada, ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Juba aastaid on Tallinna üks esinduslikumaid mereäärseid piirkondi tuntud ebameeldiva haisu ja saastunud vee poolest.

"Loomulikult soovime, et meie rannad ja rannikumeri oleksid heas seisundis ning meeldivad ja ohutud nii linnakodanikele kui ka ökosüsteemile," ütles Järvan ERR-ile.

"Tallinna lahe kallastel leviva ebameeldiva haisu peamine põhjus on vetikad, mille vohamist soodustab vee suur toitainesisaldus," sõnas abilinnapea.

"Kui vaadata laiemat pilti, siis pärineb valdav osa Tallinna reidi toitainekoormusest Pirita jõest ning selle allikad asuvad peamiselt Pirita jõe valgalal. Suurima koormuse põhjustab seal põllumajandus ning selle mõju vähendamiseks ei ole kiireid ega lihtsaid lahendusi," rääkis Järvan.

Aastal 2021 ütles toonane Kesklinna vanem, et loodab Ingliranna avalikuks supluskohaks saamisele. Inglirand sai toona uue elu Reidi tee valmimisega, kui korda tehti ka rannaala. Terviseamet on aga korduvalt hoiatanud, et Ingliranna vees ujuda võib olla ohtlik.

Eelmisel suvel ütles siis Kesklinna linnaosavanema ametis olnud Sander Andla (RE), et juurprobleem on asjaolu, et Ingliranna lähistel asub mitu sademevee väljalasku ja ka sadam.

Andla tõi mullu ainukese lahendusena välja sademevee väljalaskude eemale nihutamist . "Mis puudutab seda ajalist perspektiivi, siin tasub endale aru anda, et see ei ole selline töö, mida annab nädala ja kolme mehega ära teha, vaid see võtab linnaeelarvest mitu head miljonit," ütles Andla toona.

Järvani sõnul ei ole Ingliranna piirkonda suubuvate sademevete ümber suunamine realistlik lahendus, sest see eeldaks ulatuslikku Kesklinna ja Lasnamäe sademeveekanalisatsiooni ümberehitamist. "Seetõttu keskendub linn sademevee kvaliteedi parandamisele, sealhulgas ebaseaduslike reoveeühenduste tuvastamisele sademeveekanalisatsioonis," ütles Järvan. 

"Selleks on linn tellinud uuringu, et selgitada välja võimalikud reostusallikad. Kuna uuritav valgala on suur, ei õnnestunud neid esimese uuringuga tuvastada. Reostusallikate otsimine jätkub ning vajaduse korral tellitakse täiendavad uuringud," lisas Järvan. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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