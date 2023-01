TAI: mullu kasvas järsult narkootikumide üledoosist tingitud surmade arv

Praegu teadaolevast 79-st narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhust on 38 protsenti seotud sünteetiliste opioididega. Üledoosisurmadest 15 protsenti olid seotud kokaiini ja 29 protsenti amfetamiini tarvitamisega.

Enamik üledooside surmadest on põhjustatud mitme erineva narkootilise ja psühhotroopse aine kombinatsioonist. Lisaks nn tänavanarkootikumidele on surmajärgses toksikoloogias leitud erinevaid antidepressante ja bensiodiasepiine ning teisi ravimeid.

Üledoosi tõttu elu kaotanud inimeste keskmine vanus on 38 (17−68) aastat, hukkunutest 62 olid mehed ja 17 naised. Vanusegrupis 17−20-eluaastat oli üledoosisurmasid detsembri alguse seisuga kokku kaheksa, mis on TAI sõnul väga murettekitav. Nelja sellesse vanusegruppi kuuluva inimese organismist leiti metüülfenidaati. Metüülfenidaat on kesknärvisüsteemi stimulant, millel on kokaiinile sarnane, kuid leebem mõju. Aine on legaalselt kasutusel ka ravimina.

Tõsise ohumärgina tuleb võtta ka kahe üledoosi ohvri kehast leitud veterinaarias kasutusel olevat ravimit ksülasiini. Tegemist on loomadele mõeldud lihaseid lõdvestava, valuvaigistava, uinutava ja tuimastava toimega ravimiga.

"Uudis on murettekitav, kuna viitab, et fentanüülide või nitaseenide toime võimendamise ja pikendamise eesmärgil aine ksülasiiniga segamine on mujalt maailmast ka Eestisse jõudnud. USA ekspertide hinnangul lisatakse ksülasiini kiire poolestusajaga opioididele, nagu fentanüülid ja nitaseenid selleks, et ainete koostoime meenutaks rohkem heroiini kauakestvamat mõju," selgitas TAI pressiteates.

Paraku on ksülasiiniga segatud opioidide tarvitamise soovimatud tagajärjed äärmiselt tervistkahjustavad. Regulaarse tarvitamisega kaasnevad muu hulgas valulised nahahaavandid, teadvusekaotus, millest opioidide toimet blokeeriv vastumürk naloksoon kannatanut ei ärata, ning võõrutusnähud, mida ei leevenda opioidisõltuvuse ravis kasutatavad ravimid nagu metadoon või buprenorfiin, hoiatab TAI.

Eelmisel aastal kasutati naloksooni narkomaanide seas 454-l juhul, mida on pea kolm korda enam kui sellele eelneval aastal. Ka see peegeldab TAI hinnangul olukorra tõsidust.