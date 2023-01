Kaitsevägi: missioon Iraagis oleks peamiselt julgestamine

Vendla ütles, et operatsiooni praegune ülesanne on julgeoleku tagamine.

"See tähendab seda, et tegeletakse suuresti nõustamisega. See on siis vägede treeningtoetus, luureinformatsioon ja kõik sellega seonduv," lausus Vendla.

Vendla rääkis, et kutse Eesti kaitseväele Iraagi missioonil osaleda esitasid Ameerika Ühendriigid. "Praeguse teadmise kohaselt on plaanis panustada umbes jalaväekompanii vähendatud mahus, lisaks kaitserühm ja erioperaatorid. See on tänane seis, selle pealt me opereerime ja kui olukord muutub, siis me muudame oma tegevuse profiili," rääkis Vendla.

Vendla märkis, et jalaväekompanii põhiroll peaks olema ühe baasi kaitse ja kiirreageerimisvägede roll paindlikult reageerida konvoide liikumistele.

Ta rõhutas, et kuigi sõda ISIS-e vastu on suures osas lõpetatud, on sealne ohupilt siiski muutlik. "On kärbitud ISIS-e võimet opereerida, aga kindlasti seal on erinevaid rühmitusi, kelle osas tuleb säilitada valvsust ja tagada iseenda ja objektide julgeolek," sõnas Vendla.

Vendla märkis, et välisoperatsioonidel osalemine on kaitseväe arengule tuntava mõjuga.

"Kui me räägime varustusest, väljaõppest, treeningust, lahingvendlusest sellises mõttes, et kui me opereerime üksustega, kes on meile traditsiooniliselt olnud väga lähedased ja nendega koos lahingus olemine on tegelikult investeering pikemasse horisonti," ütles Vendla.

Vendla hinnangul võivad Eesti kaitseväelased Iraagi poole teele asuda maikuus.

Valitsus teatas teisipäeval, et taotleb riigikogult mandaati Eesti sõjalise panuse suurendamiseks Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelisel terrorismivastasel operatsioonil Iraagis. Eesti osaleks operatsioonil Inherent Resolve 2023. aasta lõpuni kuni 110 kaitseväelasega.

Valitsuse ettepanek on alustada kevadel operatsioonil panustamist kuni vähendatud jalaväekompanii suuruse üksusega, mis täidaks baasikaitse- ja kiirreageerimisüksuse ülesandeid. Üksusele lisanduks rahvuslik toetuselement, staabiohvitserid ja -allohvitserid Ühendkuningriigi juhitud operatsiooni pataljonitasandi staabis Erbilis ning diviisitasandi staabis Bagdadis.

Täiendavalt on Eesti valmis panustama erioperatsioonide üksusega.

Riigikogu kehtiva mandaadi järgi on Eesti panus praegu viis kaitseväelast.

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et kulud kaitseväe missiooni katmiseks kantakse kaitseministeeriumi eelarvest "Täiendavalt reservist raha küsima selleks ei ole tuldud, vaid kaitseministeerium kinnitas, et nad saavad selle oma vahenditest kaetud," ütles Kallas.