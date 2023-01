Saaremaal oli esimene lisaõppekogunemisele kutsutu kohal paarikümne minutiga

Valitsus kuulutas neljapäeval välja lisaõppekogunemise Okas, kuhu kutsutakse 830 maakaitseringkonda kuuluvat kaitseliitlast.

Viis tundi pärast lisaõppekogunemise väljakuulutamist käisid Kaitseliidu Pärnumaa malevas juba tõsised õppused.

Reageeriti kiiresti, näiteks Saaremaal oli esimene õppusele kutsutu kohal juba paarkümmend minutit pärast kutse saamist. Pärnussegi jõuti kiiresti kohale. Õhtuks peaks kohale jõudma enamik kutsututest.

"Ma sain kutse kell 11 ja mõni minut. Siis tuli sõnum, et millal kohale jõuad. Prognoosisin, et 12.07, kohal olin umbes 12.03," rääkis õppusel osalev Andres Hall. Ta tõdes, et õppuse tõttu tuli tal oma töö ümber korraldada.

"Sain kutse e-maili peale. Ja käis kõll ja natukese aja pärast tuli sõnum, küsiti, mis kellaks kohale jõuan. Arvasin, et jõuan 12-ks, nii ka oli. Töö tuli ikka ära teha, ülemuste käest küsida. Vastuväiteid ei olnud," ütles õppusel osalev Silver Sams.

Aga miks lisa-, mitte reservõppekogunemine?

"Kuna muidu on 120 päeva etteteatamisaeg, siis valitsusel on õigus korraldada ka lisaõppekogunemisi, kus etteteatamisaega ei ole. See on selleks, et saaks kohe kasutada inimesi, kui selleks vajadus on. Teiseks on hästi oluline läbi harjutada käsuliin alates valitsuse otsusest kuni üksikvõitlejani välja – kui kaua see aega võtab, kuidas see liigub ja kui ruttu inimesed kohale jõuavad ehk kogu selline käsuahel," selgitas Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil.

Lääne maakaitseringkonda kuuluvad Pärnumaa, Läänemaa ja Saaremaa malev, Hiiumaa kuulub Läänemaa maleva koosseisu.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.