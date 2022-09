Galerii: Välkõppusel Okas osales ligemale kaks kolmandikku kutsututest

Seitse päeva kestnud välkõppuse Okas lõpulahingus ründasid Scoutspataljoni võitlejad kaitsepositsioonidel olnud Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlasi. Kaitseliidu Viru maleva väljaõppeülema major Meelis Küti ootused lahingule olid kõrged.

"Et meie kaitseliitlased saaksid praktilise soorituse käigus oma planeeritud tegevused läbi proovida ning saaksid selle kogemuse, et tulevikus oleks juba lihtsam ja kiirem tegutseda ja et nad oleks kogenumad, kui on vaja juba asuda kaitsele kompanii koosseisus," ütles major Kütt.

Scoutspataljoni staabiülema major Vladimir Kolotõgini sõnul võis õppusel nähtu põhjal tõdeda, et ajateenistus oli läinud enamikule reservistidest asja ette.

"Reservväelaste väljaõpet saab hinnata väga kõrgelt. On väga meeldiv näha, kuidas paari päevaga tulevad meestel oskused meelde, mida neile õpetati tegevteenistuse ajal või ajateenistuse ajal.

Sellised õppused nagu Okas on äärmiselt tähtsad just selle pärast, et me ajutiselt mobiliseerime oma reservväelased, viime nad tagasi üksuse koosseisu ning sellega me väga olulisel määral tõstame meie armee lahinguvõimet," sõnas major Kolotõgin.

2861-st õppusele Okas kutsutud reservväelasest ja kaitseliitlasest saabus kohale üle 1800 inimese.

Välkõppust Okas korraldatakse 2016. aastast. Sel aastal on esimest korda Okas pikem, sest pärast lisaõppekogunemist Okas toimub veel õppus Okas, mille käigus on oktoobri keskpaigani veel mitmesuguseid õppusi.

Okka lõpuosa seob NATO kaitse- ja heidutushoiakuga Eestis kokku kaitseväe, Kaitseliidu ning liitlaste õppused reservväelaste väljaõppega üle kogu Eesti. NATO, sealhulgas Eesti sõdurite tegevus toimub nii õhus, merel kui ka maal, sealhulgas linnaruumis. Harjutatakse kogu riiki katvat maakaitset, liitlasüksuste integreerimist ja riigiasutuste koostööd kriisiolukorras.