Läti saadab heategevuskampaania toel Ukrainasse enda toodetud sõjatehnikat

Eelkõige saab Ukraina militaarrollereid ja ATV-sid.

Riia lähistel toodetakse ka neljarattalistele mootorsõidukitele paigaldatud spetsiaalseid platvorme.

"Seda tehnikat saab kasutada haavatute evakueerimisel, varustuse liigutamisel, sealhulgas kütuse, vee ja laskemoonaga varustamisel, nagu ka paljude muude ülesannete täitmisel. Aga üks tähtsamaid asju on, et seda saab kasutada õhutõrjesüsteemide transportimiseks," selgitas ettevõtte LV-Teh esindaja Ugis Svirido.

Kampaaniasse on seni kaasatud 11 ettevõtet ja ettevõtmisele on annetatud ligi 440 000 eurot. Kokku on Läti andnud Ukrainale sõjalist abi 370 miljoni euro eest.