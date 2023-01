Ilmastikuolud muutsid mitmel Võrumaa teel rekade liiklemise keeruliseks

Paljud rekajuhid tahavad mööda Kagunurga kõrvalteid sõites jõuda kiiremini sihtkohta, kuid ei oska arvestada, et talvel on kõrvalteede tõusud libedad. Seetõttu piiras transpordiamet nendel teedel sõitmist üle 20 tonni kaaluvatel sõidukitel.

"Meil on Setomaal nelja järsema tõusuga probleemid, kus eelkõige lõuna poolt tulevad veokijuhid ei suuda mägedest üles sõita talvistes oludes. Päris mitmeid kordi on see, kus tee on blokeeritud, neid on tulnud sealt üles vedada erinevate tehnikatega ja on häiritud olnud piirivalve töö seal piirkonnas," selgitas transpordiameti lõuna üksuse juhataja Janar Taal.

Kuigi nii rekajuhid kui ka kohalikud elanikud näevad probleemile lahendust libedusetõrjes, on sageli suurte masinate õnnetusse sattumise peamine põhjus talvel sõitmiseks mittesobilikud rehvid.

"Hätta jäävadki, sest nende rehvid ei vasta talvistele tingimustele. Ja teine asi on ka see, et millegipärast on kaupade vahetus selline, et Venemaal autod tulevad tühjana ja tühjana need autod ei liigu mägede peal nii hästi kui vaja oleks," rääkis Kuustiku OÜ juhataja Oliver Land.

Piirangute tõttu peavad ümber sõitma ka kohalikud veokijuhid. Näiteks Meremäe lähedal asuvast kaevandusest viidava liivakoorma teekond võib seetõttu pikeneda mitukümmend kilomeetrit.

"Ümbersõit on alati kulukam. Koidula suunas, kui seal suure autoga ringi sõita, siis peab üle Võru tulema ja see on juba üle 40 kilomeetri," ütles Aigren OÜ tegevjuht Enar Viljamaa.

Piirangud jäävad kehtima kevadeni.