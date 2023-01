Muutlik ilm on suurte maanteede teekattele mõjunud väga halvasti

Talvine temperatuuri kõikumine on mõjunud teekatetele väga halvasti. Juba on suurematele maanteedele tekkinud löökauke ja pragusid. Teede rahastuse vähenemine tähendab, et hullemad ajad on alles ees, ütlevad eksperdid.

Pealtnäha üsna väikesed augud Eesti ühel olulisimal suurteel, Tallinna-Tartu maanteel on tekkinud sel talvel. Auke tekib kogu aeg juurde, jooksvalt käib ka nende lappimine. Kevadeks saavad väikestest aukudest suuremad.

"Paraku kõige hullem on selline ilm nagu täna – selline paar plusskraadi ja homme on jälle miinus. See mõjub teedele kõige laastavamalt. Väga halb on see, kui sellised ilmad on just keset talve, nagu praegu jaanuaris. Hea oleks, kui see kõik juhtuks ühe korraga märtsis-aprillis," lausus transpordiameti osakonnajuhataja Andres Piibeleht.

Transpordiameti kinnitusel saavad teed parandatud niipea, kui ilm seda võimaldab. Tee-ehitaja hinnangul ei ole probleem ehituse kvaliteedis.

"Kui tee on korralikult hooldatud, ehitatud vastavalt normidele ja projekteeritud vastavalt vajadustele, siis niisama see ei lagune. Ilmselt on see märk sellest, et me oleme teedeehituses jätnud pikalt olulised investeeringud tegemata," märkis Verstoni juhatuse esimees Veiko Veskimäe.

Teedeinseneri Ain Kendra sõnul annaks ka praeguse rahastuse juures teid ehitada nii, et kiirelt muutuv temperatuur auke ei tekitaks. Näiteks peaksid asfaldi all olema stabiliseeritud kihid või külmakindlamad kivimaterjalid.

"Praegu saame kasutada šlakikillustikku, mis on graniidiga väga lähedane, aga maksab päris selgelt graniidist vähem. Tõsi, see maksab paekillust natuke rohkem. Kui me räägime olemasolevatest katetest, mitte uuest ehitusest, siis ütleme niimoodi, et õigel ajal tuleb pinnata või asfaldi ülakiht asendada, enne kui vesi jõuab alla. Sest kui praod arenevad selliseks, et vesi jõuab teekatte alla sidumata kihtidesse, siis on juba hilja midagi teha, siis tuleb hakata vahetama kogu konstruktsiooni," rääkis Kendra.

Ekspertide sõnul on aga hullem aeg alles ees, see tuleb aastatel 2024–2025, kui riik panustab tee-ehitusse kõige vähem raha. Transpordiameti selgitusel on ainuüksi praeguse taseme säilitamiseks puudu pool vajalikust summast.

"Siin oleks nüüd tõesti teekasutajana paslik küsida, et kui ma maksan sedavõrd kõrget kütusehinda ja kütuseaktsiisi laekub palju, siis miks nii vähe laekub teede remondiks," nentis Piibeleht.